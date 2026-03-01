Une programmation très spéciale à Salut Bonjour cette semaine

L'émission matinale favorite des Québécois, Salut Bonjour, s'apprête à endosser certaines nouveautés cette semaine, à l'occasion de la semaine de relâche.

En effet, comme cela est désormais l'habitude depuis quelques années, l'équipe de l'émission s'affaire à la préparation d'un menu axé sur le congé des élèves de la province. Ainsi, du 2 au 6 mars inclusivement, l'équipe de Salut Bonjour convie les jeunes amateurs de l'émission âgés de 7 à 16 ans à vivre une expérience unique, soit celle d'un enregistrement de la populaire émission.

Entre 8 h 30 et 10 h 30, chaque jour cette semaine, ces jeunes seront aux premières loges de la préparation d'une émission en direct, et pourront de ce fait côtoyer les artisans de ce grand navire télévisuel, tout comme les artistes invités. À n'en point douter, toute l'équipe prépare activement une semaine qui plaira tant aux jeunes qu'aux adultes qui les accompagnent.

Pour ce faire, au cours de cette semaine bien spéciale, Ève-Marie Lortie et ses collaborateurs recevront les invités suivants sur le plateau de Salut Bonjour; des vedettes bien appréciées autant par les plus jeunes :

Lundi 2 mars : L'artiste country Laurence St-Martin en prestation.

Mardi 3 mars : Le comédien et animateur Pier-Luc Funk viendra jaser de ses plus récents projets.

Mercredi 4 mars : L'illustrateur et bédéiste Guillaume Perreault.

Jeudi 5 mars : Une prestation musicale de la star du web Mahéja.

Vendredi 6 mars : Les jeunes pourront assister à une performance musicale du groupe Classe moyenne.

Serez-vous à l'écoute?

Cette programmation spéciale relâche sera diffusée du lundi au vendredi dès 6 h 30, sur les ondes de TVA.

Mentionnons qu'une autre émission très appréciée des familles, Le Tricheur, vivra elle aussi une semaine de relâche unique... Une première à l'émission! Tous les détails dans cet article.