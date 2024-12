Une menace plane sur Mélodie au retour d'Indéfendable

Faites-vous partie des téléspectatrices et téléspectateurs impatients de découvrir la suite d'Indéfendable, après la (trop longue) pause des fêtes?

Dans la finale de mi-saison, l'autrice Izabel Chevrier nous a laissés sur une scène dramatique, alors que Léo Macdonald et Danielle Alain (Sébastien Delorme et Maxim Roy) étaient menacés à bout portant par un constable en crise.

Comme l'autrice nous le confirmait dans une entrevue à lire ici, il est évident que le personnage principal de la série ne perdra pas la vie. Il faudra toutefois être au rendez-vous pour savoir comment le drame va se régler.

Dans les synopsis des quatre premiers épisodes du retour de janvier, on apprend aussi qu'une menace planera sur Mélodie (Naïla Louidort). Comme vous le savez, on a appris que celle-ci était la fille d'un membre du crime organisé (Angelo Cadet). On ne sait toutefois pas si celle-ci connaît le véritable gagne-pain de son père ou si elle est dans l'ignorance la plus totale. Nous votons pour la 2e option...

Des criminels impliqués dans le procès de Jeffrey Blondin voudront-ils s'attaquer à Mélodie pour faire bouger son père? Chose certaine, les choses ne risquent pas d'être de tout repos.

En plus, bonne nouvelle, le premier épisode de la mi-saison sera d'une durée spéciale d'une heure, un des deux beaux cadeaux que nous a fait la production récemment!

Découvrez les synopsis des 4 premiers épisodes en janvier :

Lundi 6 janvier

Léo et Me Alain vivent un moment de terreur extrême au palais de justice. Lapointe, Kim et Sara, morts d’inquiétudes, s’y précipitent dans l’espoir d’obtenir des informations des forces policières déjà présentes sur les lieux.

Mardi 7 janvier

La tension est à son comble alors que prend fin la prise d'otage au Palais. Max a des révélations troublantes sur Mélodie. Kim exprime à Maxime ses intentions plutôt surprenantes.

Mercredi 8 janvier

La sélection du jury pour le procès de Jeffrey Blondin se conclut. La présence de Dylan se fait sentir. Claude rend visite à Mélodie pour parler de son père. Kim et Lapointe rencontrent Me Gagné (Pascale Desrochers) au sujet de leur cliente Florence.

Jeudi 9 janvier

Léo et Lapointe se demandent s’ils peuvent se permettre de garder Mélodie au cabinet. Dylan élabore un plan pour mettre toutes les chances du côté de son fils. Claude tente de savoir si Mélodie est impliquée dans les affaires de son père tandis qu’une menace plane sur cette dernière.

Indéfendable reprend à compter du lundi 6 janvier à 19 h sur les ondes de TVA, c'est à ne pas manquer!

