Une légende de la chanson québécoise cause la surprise à Chanteurs masqués

Une nouvelle édition de Chanteurs masqués nous attendait ce dimanche, avec une énième salve de prestations éblouissantes. Au fur et à mesure que la saison progresse, on peut s'attendre à ce que les personnalités costumées encore dans la course donnent leur maximum pour nous éblouir et ainsi tenter de rester jusqu'à la toute fin de la compétition.

En ce sens, nous avons été plutôt étonnés d'apprendre que Monsieur Cornichon ait dû quitter l'aventure, au terme d'une soirée endiablée. Celui-ci avait choisi d'interpréter « Je suis un chanteur », dans un registre totalement différent des précédents épisodes. Résultat : la plupart des juges-enquêteurs, nous y compris, étaient mystifiés.

Si les noms de Garou, Réal Béland et André-Philippe Gagnon avaient été évoqués, seul Sam Breton a su viser juste et a découvert que Boom Desjardins se cachait sous les traits du sympathique légume mariné.

Peu après avoir été démasqué, le chanteur a affirmé qu'il aurait évidemment souhaité rester. Très émotif, il a révélé que son objectif était que le public tombe sous le charme du cornichon. On peut dire mission accomplie! Il poursuit :

« En partant, quand j'ai vu le cornichon, je me suis dit : "Faut que je fasse tomber le monde en amour avec." Le défi était là. On m'a dit : " On est assez habitué de t'entendre. " On a été vraiment dans des directions qui étaient un petit peu pour vous dérouter, Charles Aznavour, des affaires de même. Mais j'ai quand même un esprit assez compétitif. Ma stratégie était de partir tranquillement pour arriver avec les grosses tounes. »

Humble, Boom déclare ensuite aux juges que si ces derniers s'étaient « concentrés juste avec de la musique, des écouteurs, ça aurait été assez facile. » Chose certaine, il ne fait aucun doute que toutes ses années d'expérience sur les scènes du Québec auront favorisé le charisme scénique de Monsieur Cornichon.

D'ailleurs, à fin de l'épisode, Boom a profité de la tribune pour chanter le classique « Tu m'manques » du groupe La Chicane. De quoi conclure un épisode décoiffant à souhait, qui nous aura servi de préambule pour une finale de haut calibre! Récemment, nous vous dévoilions la date où il nous faudra faire nos adieux à la 6e saison de Chanteurs masqués. Et ça approche très rapidement! Découvrez le tout ici.

Rappelons que la semaine dernière, tous les yeux étaient rivés sur la venue d'une personnalité invitée, qui a gratifié sa présence d'un mystérieux indice. C'est à lire dans cet article.

Chanteurs masqués est diffusé le dimanche à 19 h, sur les ondes de TVA.