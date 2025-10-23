Voici quand sera diffusée la dernière de Chanteurs masqués cette saison

Bien qu'on ait l'impression que la saison télé vient tout juste de débuter, elle s'achève pourtant, très bientôt.

Déjà, certaines émissions ont sonné le glas, comme Avec ou sans cash, et d'autres se termineront sous peu, comme cette série chouchou.

Heureusement, il reste encore plusieurs semaines pour quelques projets adorés du public, dont Chanteurs masqués.

C'est dans un mois exactement, soit le 23 novembre prochain, que « L'oreille d'or » sera attribuée à l'enquêteur le plus perspicace de la saison.

Bien que les derniers participants retireront leur costume à cette date, ceci ne marquera pourtant pas la fin de la saison puisqu'une émission spéciale sur les coulisses est prévue le 30 novembre et un spécial Noël sera présenté le 7 décembre à 19 h sur les ondes de TVA.

Notons que, ce dimanche 26 octobre, c'est l'Halloween à Chanteurs masqués. La soirée commencera en force avec Étoile filante qui fera bondir les enquêteurs de leurs chaises avec sa prestation. S’en suivra d'un appel à la voûte pour Mélissa, afin d'obtenir un indice supplémentaire sur Renardo... Celui-ci poursuivra avec sa prestation, mais il ne sera pas seul sur scène. Ce sera au tour de Monsieur Cornichon de nous livrer une prestation touchante. Sa voix surprendra même les enquêteurs, elle semble différente... À l’opposé, Cyclope nous transportera en classe le temps de quelques minutes. En conclusion, Sorcière épatera les enquêteurs avec un style complètement différent qu'à son habitude.

Comme chaque année, les enquêteurs se sont prêtés au jeu des déguisements. Ils arboreront des looks inspirés du groupe Kiss cette fois.