Voici quand sera diffusée la grande finale d'Avant le crash

Le « crash ultime » est pour bientôt.

Image de l'article Voici quand sera diffusée la grande finale d' «Avant le crash »
Par Élizabeth Lepage-Boily

Nous approchons déjà de la fin de la saison télé.

Il ne reste plus que trois épisodes avant la toute dernière émission de l'excellente série Avant le crash, qui se terminera sur un « crash ultime » le 10 novembre prochain.

Le résumé officiel de l'épisode se lit comme suit :

Au mariage de François (Émile Proulx-Cloutier) et Sabrina (Laurence Leboeuf), les masques tombent. La vie de tous et toutes est fracassée par leur propre égoïsme. Dans l’ombre, les relations se brisent, les ambitions s’effondrent. Chacun et chacune doit faire face aux conséquences de ses trahisons. Rien ne sera plus jamais comme avant.

Voyez des images dans la galerie au bas de l'article.

Cette troisième et dernière saison était brillante. Les auteurs Kim Lévesque-Lizotte et Éric Bruneau nous ont servi des personnages complexes et tourmentés qu'on a adoré voir évoluer... ou régresser. Dommage de devoir faire nos adieux à ces individus malheureux, avides de pouvoir et d'un bonheur inaccessible, étouffé par l'argent et l'envie.

Ne manquez pas la finale d'Avant le crash, le lundi 10 novembre à 21 h sur les ondes d'ICI Télé.

Avant le crash, saison 3, épisode 10

Avant le crash, saison 3, épisode 10
Sur la photo : Marie-France Marcotte © ICI Télé

