Voici pourquoi Annie Brocoli était à Chanteurs masqués ce dimanche

Ce dimanche à Chanteurs masqués, de nouvelles prestations étaient à l'ordre du jour, alors que les personnalités costumées encore dans la compétition tentaient de survivre à l'élimination.

D'ailleurs, comme c'est l'habitude depuis quelques épisodes, le Maître de la voûte a invité l'un des juges-enquêteurs à un interrogatoire, visant à déterrer un indice concernant l'un des chanteurs de la soirée, Axel L'Axolotl. C'est Sam Breton qui a ainsi été chargé de se rendre dans la fameuse et mystérieuse voûte et, après avoir répondu correctement, qu'elle ne fut pas notre surprise d'y voir la Poutine apparaître! Et comme lors de la première saison, c'est la pétillante Annie Brocoli qui se trouvait sous le costume.

Après une performance, elle a été rejointe par Sébastien Benoît, qui lui a tendu un parchemin, pour nous aider dans notre enquête d'Axel L'Axolotl. Sur celui-ci, on pouvait y lire :

« Ne vous fiez pas aux apparences : Axel L'Axolotl et la Poutine se ressemblent beaucoup plus que vous ne pouvez l'imaginer. Axel a un coeur d'enfant, j'ai chanté pour eux très longtemps, et les fonds marins n'ont plus de secret pour nous. Pour le reste, il suffit de tendre l'oreille! »

Quel lien peut bien unir les deux artistes? Les juges-enquêteurs ont alors émis certaines hypothèses concordant avec les indices dévoilés, comme la présence de Marilyse Bourke ou encore quelqu'un avec qui Annie a fait de la radio. Sur les réseaux sociaux, les internautes sont nombreux à affirmer que Clodine Desrochers se trouve sous l'enchanteur animal marin.

C'est une bonne piste, quand on sait que les deux femmes ont déjà animé le téléthon Opération Enfants Soleil ensemble. Parmi les autres noms qui reviennent souvent, citons Caroline Néron ou Marjo.

Autrement, il aura fallu faire nos adieux au corsaire Na-poulet-on ce dimanche, lui qui n'a pas été en mesure de rallier l'auditoire, malgré son interprétation très énergique de « J'entends frapper ». C'est nul autre que le maître de Révolution et danseur Jean-Marc Généreux qui se cachait sous la prestigieuse volaille. Une belle surprise pour les fans de l'émission, tant ceux en studio que dans leurs salons!

Chanteurs masqués est diffusé le dimanche à 19 h, sur les ondes de TVA.