Dimanche, Jean-Philippe Dion recevra à son chalet le comédien Félix-Antoine Tremblay, l'animatrice Clodine Desrochers et la politicienne Dominique Anglade.

Cette dernière a d'abord refusé de participer à l'émission.

« Elle a fait à peu près pas d'entrevues où elle est revenue sur sa défaite, son départ », indique l'animateur. Rappelons que la politicienne a démissionné de la chefferie du Parti libéral du Québec et de son siège de députée de Saint-Henri–Sainte-Anne en novembre 2022.

« Quand on lui a parlé, au début, c'était non », poursuit Jean-Philippe Dion. « Finalement, elle a compris que c'était la meilleure place pour se raconter parce qu'elle aurait du temps. Ce serait doux et confortable. Ça aussi c'était une histoire vraiment fascinante. Il y a des moments d'émotions, des moments où c'est une vraie politicienne très en contrôle. Moi, ça me donne des challenges aussi et moi j'aime bien ça. »

Dans la courte bande-annonce de l'émission, on peut aussi voir Clodine Desrochers verser quelques larmes en disant qu'elle a présenté plusieurs projets au fil des ans qui ont tous été refusés. « J'ose plus mettre trop d'attentes », indique-t-elle. Précisons que l'animatrice fait partie de la distribution de la deuxième saison de Sortez-moi d'ici, diffusée les dimanches soirs à TVA. Elle nous parlait ici des récentes années où elle a dû se consacrer à une autre carrière.

Ne manquez pas le prochain épisode de La vraie nature, le dimanche 24 mars à 21 h 30.