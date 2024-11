Une intruse fait irruption dans l'hôpital dans STAT

Le personnage qui fait le plus jaser dans STAT depuis une semaine a plus de deux pattes et s'avère particulièrement repoussant. En effet, en intégrant une tarentule dans son intrigue, l'autrice Marie-Andrée Labbé s'assurait de faire frémir tous les arachnophobes de la province.

Alors qu'on pensait que c'était le personnage interprété par Gabriel Sabourin, le septuagénaire Hervé Patry, qui était la victime de l'araignée venimeuse, il semblerait que ce soit finalement Valérie McGinnis, la physiothérapeute de l'hôpital Saint-Vincent, interprétée par la talentueuse Pascale Renaud-Hébert.

Dans des images dévoilées sur les réseaux sociaux ce week-end, on constate que l'état de la sympathique physiothérapeute n'est pas au mieux.

Par ailleurs, une intruse s'invite entre les murs de l'hôpital : la fameuse araignée!

Celle-ci, qui semble être arrivée dans la vie de la physio par un sac d'épicerie, a pu voyager de la maison jusqu'à l'hôpital dans n'importe quel sac.

On peut voir Daniel (Bruno Marcil) en découdre avec l'insecte venimeux, avant d'alerter ses collègues qui comprendront à quel enjeu ils ont affaire.

Voyez la bande-annonce ci-dessous.

Apparemment, ce ne sera pas un petit début de semaine avec STAT, qui se poursuit du lundi au jeudi à 19 h, sur les ondes de Radio-Canada.

