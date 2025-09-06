Une grande nouveauté pour la 6e saison de Big Brother Célébrités

Le lancement de programmation des chaînes Noovo et Crave avait lieu récemment, nous donnant ainsi l'occasion de découvrir toutes les subtilités de la prochaine grille-horaire. Parmi les grands retours annoncés, citons la téléréalité Big Brother Célébrités, qui en sera (déjà) à sa sixième saison.

Le retour, prévu à l'hiver 2026 sur Noovo, unira encore une fois une quinzaine de célébrités sous le même toit, pour une série enlevante de jeux et d'épreuves, entremêlées d'alliances tordues et de trahisons. D'ailleurs, si la précédente saison était composée de 8 vétérans et de 8 recrues, la 6e édition de Big Brother Célébrités ne verra que de nouveaux visages prendre part au jeu.

Il nous faudra cependant ajuster nos habitudes d'écoute en vue de ces prochains épisodes, car la production s'apprête à transformer nos rendez-vous dominicaux, les galas animés par Marie-Mai. Pour rappel, jusqu'à présent, ceux-ci avaient une durée de 60 minutes par épisode, et 90 minutes lors de certains rendez-vous spéciaux. Pour la nouvelle saison, TOUS les galas du dimanche auront désormais une durée de 90 minutes. Cela signifie une double dose de challenges, plus de mensonges entre les candidats... Bref, plus de plaisir! À noter que les quotidiennes, qui seront au nombre de 44, conservent leur format d'une demi-heure.

Ce format allongé, il s'agit d'une demande formulée par les téléspectateurs depuis plusieurs années, qui n'ont jamais assez d'épisodes à se mettre sous la dent! En outre, la nouvelle saison sera même écourtée, passant de 12 à 11 semaines d'isolement pour les joueurs. Qu'à cela ne tienne, on peut d'ores et déjà s'attendre à ce que la production se surpasse, pour en faire voir de toutes les couleurs aux célébrités qui tenteront de mettre la main sur le gros lot.

Rappelons que Marie-Mai sera bel et bien de retour pour animer les galas dominicaux. Qui aimeriez-vous voir participer à cette nouvelle saison? Bien que l'identité des célébrités n'ait pas encore été annoncée, découvrez dans cet article quelques-unes de nos meilleures hypothèses.