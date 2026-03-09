Accueil
Une grande nouveauté à Survivor Québec ce printemps

Comme dans deux autres téléréalités phares de Noovo.

Stéphanie Nolin
Par Stéphanie Nolin

Nous sommes à moins d'un mois de pouvoir découvrir la très attendue 4e saison de Survivor Québec, alors que la production a déménagé ses pénates du côté du Panama.

Pour l'occasion, Patrice Bélanger a repris son mandat d'animateur, alors qu'une nouvelle cohorte s'affrontait sous le chaud soleil, pour remporter la populaire joute et devenir LE nouveau survivant.

Une grande nouveauté fait son arrivée cette saison, pour notre plus grand plaisir!

En effet, en plus du changement de destination et du fait que les épisodes du dimanche auront une durée de 90 minutes, la production a fait le choix d'ajouter un épisode spécial « La réunion » qui sera diffusé à la toute fin de la saison.

Pendant cet épisode, les joueurs auront l'occasion de revenir sur l'aventure qu'ils ont vécue et discuter ensemble des moments marquants. Pas de doute que cette rencontre permettra aussi de revenir sur certains moments croustillants, trahisons et stratégies.

Cet épisode à ne pas manquer sera présenté le dimanche suivant la finale de saison.

Voyez la bande-annonce de la nouvelle saison dans l'entête ci-dessus.

Survivor Québec est maintenant présenté du dimanche au jeudi à 19 h, avec une émission de 90 minutes tous les dimanches.

La saison débutera le dimanche 5 avril à 19 h sur les ondes de Noovo et sur Crave.

Les portraits des joueurs sont disponibles en exclusivité sur Crave pour les abonnés. Isabelle Gauvin y répond à la question que tout le monde se pose.

Informations complémentaires

