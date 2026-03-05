Survivor Québec : Isabelle Gauvin répond à la question qui est sur toutes les lèvres

Lorsque nous avons appris qu'Isabelle Gauvin, la femme du millionnaire Luc Poirier, participerait à Survivor Québec, nous avons sursauté, comme beaucoup de téléspectateurs.

Bien qu'Isabelle soit revenue au Québec depuis quelques jours maintenant, elle ne peut évidemment pas commenter son expérience publiquement avant la diffusion de l'émission, en avril. Par contre, son portrait a fait son apparition sur la toile ce jeudi et, dans celui-ci, elle répond à plusieurs questions que les téléspectateurs se sont posées.

« Vous m'avez peut-être vu dans le documentaire Vie$ de rêve où je montre mon côté un petit peu plus luxueux. Derrière tout ça, il y a Isabelle, terre à terre, qui aime les défis, l'aventure, et qui est vraiment prête à faire Survivor. Je pense que mon atout dans le jeu, ça va être surtout mon côté social. J'ai de la facilité à parler avec les gens », dit-elle.

Je suis quelqu'un dans la vie de très discipliné. Quand je veux quelque chose, je fais tout pour l'atteindre.

Elle ajoute : « Si jamais il y a un autre participant dans la tribu qui me dit : "Qu'est-ce que tu fais ici? Tu n'as pas besoin de ça, 100 000 $!" : je pense que vivre Survivor, c'est quelque chose que l'argent n'aurait jamais pu même me payer. Je suis vraiment très fière d'être ici, puis je le fais vraiment pour moi, pour vivre une expérience, pour me surpasser. »

Les portraits des candidats sont offerts cette année en exclusivité aux abonnés de Crave.

Survivor Québec arrive sur Noovo à compter du 5 avril.