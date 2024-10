Ce vendredi, Julie Bélanger et Jean-Michel Anctil recevaient la pétillante Mélissa Bédard à Ça finit bien la semaine.

Alors qu'on peut apprécier la présence de la chanteuse chaque dimanche, en tant que juge-enquêtrice à Chanteurs masqués, celle-ci fait également partie de la distribution d'une autre émission d'envergure, qui sera diffusée l'hiver prochain. Dans L'effet Lara, 5 personnalités connues se rendent chez Lara Fabian en Italie et apprennent à mieux se connaître, au moyen de techniques de chant éprouvées par des professionnels. Elle confie :

« C'était traumatisant dans le bon sens, à quel point il y a des professionnels qui nous connaissent sans nous connaître. Juste notre posture, des fois, il y en a qui nous regardait. Fabio, qui s'appelle, le professeur de chant de Lara, mais aussi un ostéopathe, bref il a comme tous les métiers en lui. Il te regarde et il est comme : "Ok t'es sur la gauche, tu chantes de même à cause de ça. Mais toi, t'es comme une cathédrale, donc là, toi, ton palais, tout est placé de même, ta gorge..." C'est quelque chose! Des fois c'était juste, il me tirait par le bras et il y avait un autre sorte de son qui sortait! Comme "Ayoye! Tu m'fais mal!" C'est vraiment spécial de les voir à l'oeuvre, de les voir travailler. (...) Ça nous a donné le goût de prendre soin de notre instrument finalement. »

Après Nathalie Simard qui avait elle aussi abordé son expérience à l'émission tournée en Sicile, nous étions déjà attisés à l'idée de découvrir cette nouvelle proposition télé. Nous sommes désormais plus qu'impatients!

Cette expérience constituait d'ailleurs la toute première visite de Mélissa en territoire européen, et celle-ci a avoué s'être sentie particulièrement dépaysée :

« J'étais excitée! Mais je suis une fille qui le démontre tout le temps, je suis excitée de la vie! Je trouve ça tout beau! Et là, j'ai complètement perdu mes repères, mais je me suis laissée aller avec des gens que je connaissais peu, qui ne parlaient pas ma langue. Il y avait une immersion totale, c'était le fun! »

Rappelons que la populaire chanteuse a annoncé la semaine dernière une belle nouvelle à ses abonnés sur les réseaux sociaux, à savoir que son conjoint Karl et elle attendaient un nouvel enfant. Découvrez son sexe ici.

Le talk-show Ça finit bien la semaine est diffusé le vendredi à 19 h, sur les ondes de TVA.