Une étape importante bientôt franchie à Vendre ou rénover

Vendre ou rénover au Québec est l'une des émissions les plus populaires de Canal vie, pour ne pas dire LA plus populaire.

Bientôt, l'adaptation du format américain Love It or List It traversera un cap important alors que Canal vie diffusera bientôt la 100e émission.

Les téléspectateurs visionnent actuellement la huitième saison et la neuvième est actuellement en tournage.

C'est en 2017 que Maïka Desnoyers et Daniel Corbin se sont lancés dans cette aventure. Le designer et l'agente d'immeuble ont vécu des hauts et des bas au cours de cette belle aventure.

Maïka Desnoyers nous parlait récemment de son principal défi dans Vendre ou rénover. « Le défi, c'est de bien sizer le client dès que tu lui parles parce que d'habitude, quand tu visites des maisons, tu vas en visiter 15-20-25, mais là tu as trois chances. Si tu t'es planté parce que tu as mal sizé ses besoins et ses goûts, c'est terminé. »

Elle nous racontait aussi les nombreux problèmes vécus pendant la pandémie. Lisez notre entretien ici.

Bien des téléspectateurs ont demandé au fil des ans que Vendre ou rénover se déplace en région. Malheureusement, la chose est impossible, voyez pourquoi ici.

Le 100e épisode de Vendre ou rénover au Québec sera diffusé le 27 février prochain à Canal vie.

Pour ceux qui auraient envie de rattraper cette excellente réno-déco, les sept premières saisons sont actuellement disponibles sur Crave.