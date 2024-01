Nous nous sommes récemment entretenus avec Maïka Desnoyers à propos de la populaire émission Vendre ou rénover au Québec. Elle nous a notamment parlé de sa relation avec Daniel Corbin, qui n'a pas toujours été celle complice qu'ils ont aujourd'hui. Apprenez-en plus ici.

Nous avons également questionné l'agente d'immeuble à savoir si une édition en région de l'émission, plus loin de Montréal et de la banlieue, était possible.

Celle-ci est sans équivoque. « On a tellement de demandes. Je me fais toujours dire : "Pourquoi vous ne venez pas en région?" On l'a essayé souvent. On s'est cassé la tête, mais c'est comme un peu illogique. »

Elle s'explique : « Il faudrait engager des entrepreneurs qui sont plus en région, on ne les connaît pas. On ne sait pas s'ils vont être bons, s'ils vont fournir aussi. Il faudrait se déplacer nous aussi. Moi, c'est un peu moins de trouble, mais, mettons Daniel, c'est quelque chose comme deux à trois mois de chantier de construction. Tu ne peux pas t'en aller en région pendant deux à trois mois. [Et s'il n'est pas sur place], il ne peut pas bien surveiller ses affaires. »

Au-delà de ça, il faudrait aussi changer d'équipe de tournage, ce serait des gens qui ne sont pas habitués à comment nous tournons. Ce serait tellement un cassage de tête épouvantable.

Maïka Desnoyers précise : « Ce n'est vraiment pas qu'on ne veut pas, mais c'est que ça ne se pourrait pas "logique-wise". »

Désolé pour ceux qui espéraient que l'équipe de Vendre ou rénover se déplace un jour au Saguenay, à Québec ou à Gatineau...

La coanimatrice nous a aussi parlé des difficultés qu'elle a rencontrées dans Vendre ou rénover dans les dernières années. « [...] ç'a été un calvaire ». Apprenez-en plus ici.

Vendre ou rénover au Québec est diffusé les mardis soirs à 20 h, sur les ondes de Canal Vie.