Vendre ou rénover au Québec est l'une des émissions les plus populaires de Canal Vie.

La neuvième saison est présentement en ondes et l'équipe est actuellement en plein tournage de la dixième.

Maïka Desnoyers et Daniel Corbin semblent avoir une complicité parfaite à l'écran, mais ça n'a pas toujours été le cas, comme elle nous l'explique.

« Dan et moi, on a vraiment travaillé à se sizer, à comprendre l'humour de l'autre », indique l'agente immobilière en entrevue avec Showbizz.net.

Dans les premières saisons, on n'était pas trop sûr. Je te dirais que ç'a pris un an ou deux à le comprendre. Dan. il est pince-sans-rire. Il m'écoeurait, c'était plus pour la télé, mais moi je le prenais vraiment personnel au début.

« Maintenant, on a vraiment du fun. On a vieilli les deux aussi donc on s'entend vraiment bien. »

Maïka Desnoyers nous raconte avoir eu bien du mal à jouer son rôle dans l'émission durant les années de la COVID.

« Pendant la pandémie, ç'a été un calvaire. Il n'y avait pas grand-chose, quand il y avait quelque chose de vraiment beau qui allait avec les exigences des clients, il y avait déjà 75 offres dessus. Donc, ç'a été vraiment compliqué. Ça n'a pas été le moment le plus joyeux pour moi mettons. Beaucoup de cassage de tête, beaucoup d'essais et erreurs et malheureusement des fois je devais dire à l'équipe : "il faudrait qu'on repousse tel segment parce qu'il y en a une qui vient de se mettre en vente et il faudrait aller la voir". »

Beaucoup de gens qui avaient choisi de déménager ont dû revoir leur décision. « C'est un show de télé. Tu vas visiter une maison et tu fais comme : "on ne pourra pas faire une offre d'achat avant une semaine, quand on va faire le dévoilement". D'ici là, on recevait des messages du genre : "la maison a deux offres d'achat". [...] Les clients disaient : "on va décider de déménager", et le lendemain, je recevais un message comme quoi elle était vendue. On faisait ce qu'on pouvait, mais ce n'était vraiment pas les meilleures conditions. »

« Là, je retrouve l'immobilier d'avant », indique-t-elle. « Moi, ça fait 18 ans que je fais ça, c'est un marché immobilier que je connais plus. Il y a de plus en plus de maisons à vendre, c'est un peu plus long avant de les vendre, c'est plus normal. »

Maïka Desnoyers nous révèle aussi quel est son principal défi dans Vendre ou rénover. « Le défi, c'est de bien comprendre le client dès que tu lui parles parce que, normalement, quand tu visites des maisons, tu vas en visiter, 15-20-25, mais là, tu as seulement trois chances. Donc, si tu t'es planté, parce que tu as mal compris leurs besoins et leurs goûts, tu n'as plus d'autres chances, c'est terminé. »

L'émission Vendre ou rénover est diffusée les mardis soirs à 20 h sur les ondes de Canal Vie.