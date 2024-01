Découvrez les entreprises locales de... Maïka Desnoyers et Étienne Boulay

Avec une famille de quatre enfants, des carrières dans les médias et une forte flamme entrepreneuriale, Maïka Desnoyers et Étienne Boulay forment un couple, disons-le, assez multidisciplinaire.

Dans cette série où l'on vous déniche les entreprises des personnalités d'ici, on vous présente aujourd'hui Fauve Collection, la boutique en ligne de l'une, puis EDITION22, la collection de l'autre. L’on connaît l’âme entrepreneuriale d’Étienne grâce à ses boissons Atypique, des breuvages sans alcool qui ont su faire leur place sur les tablettes des épiciers, sa marque de sacs, aussi fonctionnels que tendance, n'est pas encore connue de tous.

EDITION22 est d'abord né comme une collection exclusive et collaboration avec Bugatti, une entreprise québécoise de sacs et bagages réputée à l'international pour sa qualité et ses prix accessibles. Le groupe, créé originalement en 1940, s'est vu racheté par l'homme d'affaires Andrew Hattem il y a dix ans. Avec son équipe, il a vu en son ami Étienne une opportunité de créer une ligne unique : des sacs unisexes au style inspiré de l'ex-footballeur, conçus pour la vie en mouvement.

L'athlète, lui, était justement en grand questionnement, comme beaucoup de professionnels et de parents en temps de pandémie. L'idée a germé, puis quelques mois plus tard, la première collection de huit modèles voyait le jour sur le site de Bugatti et dans différents points de vente. « J'aime me considérer comme un gars stylé. Et j'ai toujours un sac avec moi. Je voulais un produit à la fois polyvalent, stylé et abordable. J'ai eu des sacs à dos de marques connues qui coûtaient extrêmement cher. Mais je voulais créer quelque chose d'abordable. », disait Étienne dès lors, sur ses médias sociaux.

Constatant le succès autour de leurs produits polyvalents et fonctionnels en cuir végan, la gamme s'est transformée doucement en sa propre marque, ajoutant plus de choix et de couleurs à sa sélection. Depuis l'été 2023, EDITION22 vole de ses propres ailes. Vous pouvez magasiner sa collection composée de sacs de sport, de sacs à dos, des fourre-tout, de sacs ceintures et plus, sur le site web, ici. En y naviguant, vous pourrez même apercevoir une mention « bientôt disponible » aux côtés de la catégorie vêtements, qui contient déjà les images de quatre hauts noirs. Serait-il sur le point d'offrir une ligne de vêtements de sport plus complète?

Mais l'animateur à WKND 99,5 n'est pas le seul à avoir pu allier son sens créatif à l'expertise de Bugatti. Un an plus tard, sa conjointe a, elle aussi, tiré profit de cette chouette collaboration en créant une ligne de sacs à l'image de sa boutique en ligne, Fauve Collection.

L'autrice du livre Derrière mon sourire avait envie de regrouper des trouvailles qui égayent le quotidien des femmes. À même la mission de son entreprise, Maïka compare la femme à une tigresse. La mission se lit ainsi : « De loin, elle laisse les regards se poser sur elle. Elle est belle. Elle donne envie d’ouvrir grand les bras. Mais si l’on essaie de se rapprocher d’elle trop rapidement, elle n’hésite pas à montrer les crocs. Et lorsqu’il est question de sa famille, elle mord sans avertir. La femme est douceur. La femme est la force de la nature ».

Bijoux, accessoires et vêtements, sacs, tasses, doudous, papeterie, et autres essentiels dessinés au Québec sont réunis sous une même boutique. Pour Maïka, c'est une façon de « célébrer la femme dans toute sa splendeur et sa dualité. Chaque produit de la collection est pensé pour se sentir bien dans sa peau, belle, aimée et aimante.»

Sa collection de sacs Fauve X Bugatti retrouve la modernité, la qualité et l'innovation qu'on observe dans les modèles d'Étienne, mais cette fois, dans un style plus chic et délicat. Découvrez l'ensemble de la collection, ici. Psit : On vous conseille vivement de jeter un coup d'œil à ce sac de voyage (parfait pour une escapade) ou encore à ce tote bag matelassé qui plaira aux mamans ou aux étudiantes pressées.