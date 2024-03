Une épreuve à venir dans MasterChef Québec est à surveiller

Pendant l'élégante soirée bénéfice organisée pour sa fondation, Autiste et majeur, le producteur et animateur Charles Lafortune nous faisait le plaisir de nous dévoiler l'un des prochains prix qui sera offert dans la compétition MasterChef Québec.

En plus du trophée et de la cagnotte de 50 000 $ réservés au gagnant, les boîtes mystères, tout au long de la saison, permettent aux chefs amateurs gagnants de l'épreuve du lundi de repartir à la maison avec une belle récompense. Jusqu'ici, les prix ont été des certificats cadeaux chez Métro, un four à pizza, ou un barbecue, entre autres. Bientôt, les concurrents cuisineront pour rien de moins qu'un voyage! De quoi faire rêver les foodies!

« Et ils se font dire qu'ils jouent pour aller à Marrakech. » Wow! Charles nous faisait savoir aussi que les épices seraient à l'honneur pour la suite de la saison.

« Ça, ça va être à surveiller. La réaction qu'ils ont aussi! » Si le défi associé à cette boîte mystère s'inspire des goûts et tendances culinaires du nord de l'Afrique, Meriem et Fadwa, toutes deux Marocaines, auraient peut-être une longueur d'avance.

À en croire ces révélations de Charles Lafortune, on peut déjà imaginer que les candidats, très amicaux entre eux, prendront peut-être une tangente plus compétitive, lorsque vient le temps de jouer pour un si grand prix...

Le producteur adressait aussi l'aspect de compétition qui fâche parfois les téléspectateurs. « Parfois les gens nous écrivent "Ce n’est pas juste, ce n’est pas juste"! Non, mais à MasterChef Australie, si vous voulez qu'on fasse ça, ils font ça aussi. C'est toujours déchirant les éliminations. Je pense qu'il y a certains gens que ça leur a pris du temps à comprendre que, si tu gagnes aux olympiques, si tu vas au 100 mètres, pis qu'en quart de finale, tu es premier, et qu'en demi-finale, tu es deuxième, mais tu t'en vas en grande finale, tu tombes à terre, tu ne gagneras pas. »