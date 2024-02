TVA confirmait ce matin que l'adaptation québécoise de MasterChef sera renouvelée pour une seconde saison. Martin Picard et Stefano Faita en seront encore les juges et animateurs. Le recrutement est d'ailleurs déjà en cours et les inscriptions sont maintenant ouvertes pour apposer sa candidature comme chef amateur. Rappelons que le grand prix est de 50 000$. Voyez l'annonce officielle en vidéo au bas de l'article.

Néanmoins, la durée des épisodes, n'étant pas la même que celle de la version originale, avait été le sujet de nombreuses critiques de la part des habitués du concept télévisuel. Ici, les émissions sont diffusées du lundi au jeudi à 19 h 30, divisées en format 30 minutes. Ailleurs, c'est plutôt un seul épisode hebdomadaire d'une heure. Est-ce une décision que la production pourrait reconsidérer? Charles Lafortune, qui co-produit l'émission, adressait le point : « Non. C'est sûr que ça va être des demi-heures. »

Mais on a repensé notre format de la manière qu'on l'a monté. Au début, notre erreur, c'était qu'on coupait et on vous disait : "pour voir le gagnant, c'est demain". Mais là maintenant, on a arrêté ça. On avait peut-être monté 15 épisodes.

« Et là, maintenant, on "close" des affaires, mais on envoie sur qu'est-ce qui vous attend le lendemain. Alors le format, il marche bien. »

On va mieux le faire, mais ça va être des formats d'une demi-heure. Il n'y a pas un show depuis 8, 10 ans, à TVA qui a scoré comme celui-là en demi-heures. Et il grandit!

« C'est la première fois, moi, que j'étais dans un projet où les gens nous engueulaient parce que c'était trop court. Il y avait beaucoup de fans de MasterChef Australie qui étaient très vocaux sur les médias sociaux », nous racontait-il, rieur.

La nouvelle saison de MasterChef Québec reviendra dès l'automne à TVA et TVA+. Les cuistos intéressés à participer à la compétition devront se libérer de mai à juillet pour participer aux tournages.