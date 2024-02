Parmi les choses qui contribuent au succès de la première édition de MasterChef Québec, on se doit de parler de la qualité des humains qui ont été recrutés pour devenir les candidats que nous connaissons. Ils ont tous leur personnalité, leurs talents et leur approche, mais ils s'investissent tous, avec passion, pour nous offrir un divertissement quotidien de qualité.

Justement, parmi les candidats qui se démarquent par leur personnalité, on ne peut passer à côté d'Yves, qui a charmé tout le Québec avec son sourire sincère, ses envolées émotives et son immense coeur. Si ses petits plats ont attiré notre attention (surtout son gâteau au lait chaud et sa tartine aux bleuets), on peut aussi parler de son amitié attendrissante avec Vincent, qui s'est développée sous nos yeux tout au long de la saison. Nous avons eu le plaisir d'en discuter avec le sympathique cuisinier amateur, le plus récent exclu de la compétition, qui est aussi formidable au téléphone qu'à l'écran.

Nous avons évidemment voulu savoir si l'amitié avec Vincent est toujours d'actualité, ce à quoi Yves répond avec émotion et ferveur : « Ah mon Vinny! »

« Il y a des candidats coups de coeur, comme Vinny, Simon, Kimberley. Ce sont des personnes extraordinaires, même si tous les candidats sont extraordinaires. Vinny, on s'appelle presque tous les jours maintenant, on se parle souvent! J'ai rencontré ses parents et tout. Aux deux semaines, je vais chez lui. Je suis allé à la fête à sa blonde. Au jour de l'an, il m'a invité avec tous ses amis. »

Vinny me ressemble beaucoup, côté coeur, côté empathie. C'est une belle personne ce Vinny-là!