On craque pour ce candidat attendrissant dans MasterChef Québec ❤️

La première saison de MasterChef Québec bat son plein, nous faisant de plus en plus découvrir les personnalités des différents candidats. Ceux-ci s'activaient en cuisine cette semaine, dans le cadre d'un défi d'équipe, dans le but d'offrir à leurs familles et amis un repas digne de l'occasion.

Dans ce contexte, Yves a eu l'occasion de faire des choix, mais il s'est montré très peu stratégique, se retrouvant ainsi à affronter son meilleur copain dans la compétition, le cowboy Vincent. Déjà, on sentait sa déception de n'avoir pas joué habilement.

Depuis le début de la compétition, le capital de sympathie pour Yves augmente de minute en minute. Celui qu'on peut définitivement décrire comme un « underdog » a vraiment pris en compte les commentaires des juges, s'améliorant à grande vitesse. Ceci lui a d'ailleurs permis de remporter l'étoile du match récemment, avec un petit gâteau au lait chaud, qui nous faisait de l'oeil.

Plus encore, l'attitude de ce candidat est irréprochable depuis le début. Il affronte chaque épreuve avec bonhommie, fougue, inventivité et positivisme. Ce faisant, on craque complètement pour Yves! ❤️

Cette semaine, c'est comme s'il nous avait lancé une flèche en plein coeur, en montrant ses émotions à l'écran. D'abord, il était ému de gagner un défi. Puis, il était rempli d'émotions en voyant sa mère se présenter comme convive dans le restaurant. Enfin, il était en larmes en voyant son ami Vincent, et ses alliés, en danger d'élimination dans l'épisode de mercredi soir.

Les juges ont d'ailleurs mis en lumière l'émotion du candidat, ce à quoi il a répondu : « Ça me fait de la peine de les voir là . À ce moment, nous avons dû être des milliers de téléspectateurs à s'exclamer et à être attendris dans nos salons.

Pierre-Yves lui a d'ailleurs répondu : « Yves, ça prend des gagnants et des perdants et tu as gagné. Aie la tête haute et sois heureux, on le serait pour nous autres. C'est une déception, mais tu es ben smatte! »

Effectivement, c'est le moins qu'on puisse dire! Et de voir un candidat aussi humain, émotif et amical comme lui à la télévision fait le plus grand bien. On doit le dire!

Nous lui souhaitons évidemment un avenir doré dans la compétition, qui est de plus en plus corsée.

MasterChef Québec se poursuit, du lundi au jeudi à 19 h 30, sur les ondes de TVA. Les épisodes se continuent jusqu'au 4 avril, date de la finale.

Rappelons que nous avons parlé à Yvon, le plus récent exclu de la compétition, qui est revenu sur cette chance unique de participer à l'émission.