La semaine prochaine, l'ambiance sera à la fête du côté de Bonsoir Bonsoir, qui fêtera son 500e épisode, un jalon enviable en télévision. Pour l'occasion, un épisode spécial a été prévu par toute l'équipe.

Nous avons eu l'occasion d'en discuter avec Jean-Sébastien Girard, fidèle collaborateur de l'émission, que nous avons eu le bonheur de croiser sur le tapis rouge de la première médiatique de la pièce de théâtre Moi... et l'autre au Théâtre du Vieux-Terrebonne.

Celui-ci nous indique en outre qu'il fera partie des invités pour ce grand soir.

« La 500e c'est jeudi », nous indique-t-il « donc il va y avoir des surprises. »

Lorsqu'on tente d'en savoir plus sur cette soirée spéciale, il nous explique : « Il va y avoir beaucoup de gens, des gens qui ont marqué l'émission, des chroniqueurs. On a fait un petit sondage sur les gens qu'on voulait qu'ils soient là. »

Ce sera donc un épisode à ne pas manquer le 11 juillet prochain, sur les ondes d'ICI Télé à compter de 21 h, toujours avec Jean-Philippe Wauthier à l'animation.

Restez à l'affût pour davantage de détails sur ce grand soir.

Par ailleurs, Jean-Sébastien Girard a repris l'animation de son émission radiophonique JS Tendresse sur ICI Première, présentée tous les dimanches de 17 h à 19 h durant l'été. Plus encore, il travaille au retour de La journée (est encore jeune) et Jeannot BBQ, deux balados qui jouissent d'une formidable popularité et qui reprendront bientôt.