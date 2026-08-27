Une diffusion spéciale du premier épisode d'Indéfendable : Sans trace à la télé

Tous les épisodes d'Indéfendable : Sans trace sont disponibles dès maintenant sur illico+.

Si vous n'avez toujours pas vu la série, il vous sera possible de découvrir le premier épisode sur les ondes de TVA cette semaine.

Celui-ci sera diffusé spécialement le dimanche 30 août à 22 h 42.

Dans cette série dérivée de la populaire quotidienne, deux anciens clients du cabinet Lapointe, MacDonald & Nolin — tous deux acquittés des crimes dont on les accusait — finissent par se croiser... avec des conséquences irréversibles.

Lorsqu'une horrible affaire de meurtre fait la une des médias et que les protagonistes impliqués sont connus du cabinet, c'est toute l'équipe de défense qui se retrouve happée de plein fouet par une réalité troublante : et si un client acquitté d'une première offense était beaucoup plus dangereux qu'ils ne l'avaient imaginé?

Lisez ici nos impressions des quatre derniers épisodes.

Notons également qu'un clin d'oeil à une autre populaire série de TVA se cache dans Indéfendable : Sans trace. Apprenez-en plus ici.

À noter que la cinquième saison d'Indéfendable débarque sur les ondes de TVA dès le lundi 7 septembre à 19 h.