Une conclusion prenante pour Indéfendable : Sans trace

Les téléspectatrices et téléspectateurs peuvent désormais visionner les quatre derniers épisodes d'Indéfendable : Sans trace, qui sont maintenant disponibles pour visionnement en rafale sur illico+.

Dans ces épisodes, on plonge dans le procès de Ian Archambault (Nico Racicot) et Mégan Martineau (Joan Hart), les deux accusés dans l'affaire du meurtre de Marc Durand (Olivier Lamarche), un masculiniste bien connu dont le procès avait avorté dans la saison 4 de la quotidienne. Qui a posé le geste fatal, de mettre un sac de plastique sur la tête du captif, causant ainsi sa mort.

La quatre épisodes sont donc dédiés aux démarches des criminalistes du Cabinet Lapointe, MacDonal & Nolin, Léo et Kim (Sébastien Delorme et Julie Trépanier), qui représentent Ian Archambault, un client difficile à apprécier. Ils affrontent non seulement deux couronnes redoutables, Me Duguay (Paul Doucet) et Me Biron (Marie-Laurence Lévesque), mais aussi l'un de leurs confrères, Me Sasha Therrien (Michel Charette), qui représente la coaccusée. Entre criminalistes, tous les coups sont permis, comme l'indique d'ailleurs le juge Lamy (Jacques L'Heureux) aux avocats de la défense.

Cela donne lieu à des interactions, interrogations et joutes oratoires qui sont particulièrement intéressantes. Alors que les quatre premiers épisodes nous apparaissaient un peu forcés, surtout dans la portion où les kidnappeurs cafouillaient à répétition en martyrisant leur prisonnier jusqu'à la mort, les quatre derniers épisodes nous offrent ce qu'on aime beaucoup d'Indéfendable, soit tout le processus judiciaire qui mène à la condamnation ou l'absolution des accusés. Dans ce contexte, Sébastien Delorme, Julie Trépanier et Michel Charette livrent d'excellentes performances. On aimerait d'ailleurs retrouver Michel Charette plus tard dans la quotidienne. C'est un souhait lancé dans l'univers.

La conclusion de cette édition spéciale s'avère juste et appropriée. Évidemment, nous nous tairons sur l'issue de ce procès, pour vous laisser le plaisir de profiter de cette conclusion attendue. Indéfendable : Sans trace agit comme une excellente mise en bouche pour la cinquième saison de la quotidienne, qui arrive sur TVA le lundi 7 septembre à 19 h.

Découvrez Indéfendable : Sans trace, dont les huit épisodes sont désormais disponibles sur illico+.

Indéfendable : Sans trace est une création de l'autrice principale et productrice Izabel Chevrier. Cette dernière a collaboré à l'écriture avec les coauteurs principaux Annie Langlois et Me Francis Le Borgne (juridique), ainsi que les coauteurs Stéphane Hogue, Erika Mathieu, Donald Bouthillette et Daniel Chiasson, appuyés par Pierre Houle et Marc Bisaillon à la script édition. La réalisation a été confiée à Marc G. Carbonneau.