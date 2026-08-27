Avez-vous reconnu ce clin d'oeil caché à une autre série dans Indéfendable : Sans trace?

Depuis bientôt une semaine, les téléspectatrices et téléspectateurs peuvent découvrir une édition spéciale d'Indéfendable, intitulé Indéfendable : Sans trace, offerte en exclusivité sur illico+.

Vous avez été nombreux à vous intéresser à la série, dans laquelle les trajectoires de deux clients du cabinet Lapointe, MacDonald & Nolin — tous deux acquittés des crimes dont on les accusait — finissent par se croiser… avec des conséquences irréversibles.

On y retrouve avec plaisir tous les employés du Cabinet (Sébastien Delorme, Mathieu Baron, Julie Trépanier, Michel Laperrière, Nathalie Madore et Naïla Louidort), mais aussi les comédiennes et comédiens Joan Hart, Nico Racicot, Anne-Julie Proulx, Vincent Fafard, Jacques L'heureux, Paul Doucet, Marie-Laurence Lévesque, Sylvio Archambault et plusieurs autres.

Croisé au lancement de la programmation de Télé-Québec, le producteur de la série, Charles Lafortune, se montrait ravi du succès de cette édition spéciale, qui est présentement le contenu le plus populaire sur illico+, preuve irréfutable que les Québécois aiment leur télévision, même pendant l'été.

Le producteur en a profité pour nous parler d'un clin d'oeil caché à une autre série, qu'on peut retrouver dans Indéfendable : Sans trace et que nous n'avions pas remarqué.

En effet, dans le premier épisode, lorsque Mégan Martineau (Joan Hart) va dans un bar pour repérer et attirer sa future victime, on se retrouve dans un lieu que bien des téléspectateurs connaissent déjà... Il s'agit du même bar-restaurant que celui que vous pouvez voir régulièrement dans Alertes. Il porte d'ailleurs le même nom : « Le Malt nécessaire ». Charles Lafortune nous dit : « Ça fait deux saisons qu'on va ce lieu là dans Alertes. »

Pour ceux et celles qui rêvent toujours de voir deux séries québécoises se croiser, c'est une belle surprise qui vous fera certainement sourire!

Voyez une photo de la scène en question ci-dessous.

Les huit épisodes d'Indéfendable : Sans trace sont désormais offerts pour visionnement en rafale sur illico+. La quotidienne Indéfendable reprend quant à elle du service le lundi 7 septembre à 19 h sur les ondes de TVA.