Une décision des coachs à La Voix cause un fort mécontentement chez le public

La seconde partie des Duels de La Voix était diffusée ce dimanche à TVA, nous insufflant une autre salve de performances endiablées d'intérêt. Cependant, cette étape-ci de la compétition fait souvent place à des décisions qui ne font pas l'unanimité auprès des amateurs du populaire télé-crochet.

Si les choix ne sont jamais évidents pour les coachs, certaines décisions soulèvent à ce point l'hystérie chez le public, qui ne peut pas concevoir le départ d'un de leurs candidats favoris. Au terme du premier duel de la soirée, qui opposait Olympe et la jeune Charlotte Lafortune, les réactions n'ont ainsi pas tardé à fuser sur les réseaux sociaux.

En chantant « Est-ce que tu m'aimes » de Maître Gims, les voix des deux artistes se sont conjuguées de belle façon, à tel point que nous pensions qu'un des deux serait volé par les autres coachs, à la fin de la prestation.

D'ailleurs, de l'avis de Mario Pelchat, France D'Amour, Roxane Bruneau et une majorité de téléspectateurs, Olympe s'est clairement démarqué, par sa puissance et sa présence scénique. Or, en choisissant Charlotte, Corneille a laissé libre cours à ses collègues de décider du sort de l'artiste originaire de France, qui ont préféré le laisser retourner à la maison.

Peut-être Corneille pensait-il réussir là où le plan de Roxane a échoué, la semaine passée?

Quoi qu'il en soit, cette décision a causé tout un mécontentement sur le web, plusieurs ne comprenant tout simplement pas la décision des coachs :

« Olympe était vraiment superieur et meme pas voler. Je comprends rien!!!! »

« Si Olympe avait été sauvé, Charlotte aurait été volée.... mais pas l'inverse, dommage ! Olympe a la plus belle voix ! »

« Tous les coach encencent Olympe mais personne le vole…. »

« J’écoutais la Voix pour faire plaisir à mon chum. Mais après le premier duel et en sachant que personne n’a volé Olympe s’est terminé pour moi la voix…. »

« Un duel hallucinant mais c'est complètement incompréhensible que personne n'a volé Olympe... Il a une voix incroyable et une présence sur scène formidable!!! »

Chose certaine, à constater la réaction des fans de La Voix, il est évident que le public s'est d'ores et déjà pris d'affection pour Olympe, qui est promis à une belle carrière au Québec. À suivre!

