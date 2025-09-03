Une comédienne de L'Empereur tentera sa chance à Quel talent!

Dès la semaine prochaine, vous pourrez retrouver la compétition Quel talent! pour une deuxième saison, toujours avec les juges Anne Dorval, Marie-Mai, Serge Denoncourt et Rachid Badouri. Marie-Josée Gauvin reprend la barre du projet, et nous promet une saison captivante, recelant son lot de surprises.

Parmi celles-ci, sachez qu'une comédienne que nous avons pu voir dans L'Empereur se présentera aux auditions. Si Marie-Josée Gauvin ne pouvait en divulguer davantage à ce sujet, il suffit de quelques recherches pour découvrir que Noé Lira (voir sa photo ici), qui interprétait Manuela Suarez dans la série, est aussi autrice-compositrice-interprète dans la vie.

En 2021, elle a fait paraître un album intitulé Latiendo La Tierra, dans lequel elle chante en espagnol. Elle a d'ailleurs un nouvel album en production, selon son site web professionnel. Elle viendra donc présenter au juge sa musique aux rythmes chauds et dansants. Saura-t-elle les charmer.

Écoutez l'une de ses chansons ci-dessous.

Parmi les autres surprises, Marie-Josée Gauvin nous dit : « Il y a un numéro qui fait tomber Rachid en bas de sa chaise, de rire. » On peut donc s'attendre à voir un humoriste performer au sein des nouveaux candidats.

« Dans l'effervescence, il y a aussi Anne qui se trompe de piton », indique l'animatrice avec un sourire mystérieux. La juge utilisera-t-elle son golden buzzer au mauvais moment? Nous avons bien hâte de voir de quoi il s'agit.

Enfin, on nous confirme que la fille d'une chanteuse bien connue, une « chanteuse chouchou », va se présenter aux auditions. De qui s'agit-il selon vous?

Marie-Josée Gauvin nous promet que nous ne serons pas déçus du résultat : « La recette demeure la même. Anne, qui est plus mal à l'aise que le malaise qu'elle vient de voir sur la scène. Serge, qui est incisif. Marie-mai, qui est d'une pertinence tout le temps dans ses commentaires. Puis Rachid aussi, qui est dans l'émotion. C'était vraiment le fun de les retrouver. Il y a une belle chimie qui se crée. »

Tu vas brailler, tu vas rire, tu vas te dire je vais commencer à suivre sur les réseaux sociaux, j'en veux plus, comment ça se fait qu'ils ne l'ont pas gardé, tout ça!

C'est à voir, du lundi au jeudi à 19 h 30, sur les ondes de Noovo à compter du 8 septembre.