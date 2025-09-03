Accueil
Séries et télé
Publicité
Télé

Une comédienne de L'Empereur tentera sa chance à Quel talent!

La 2e saison de la compétition reprend la semaine prochaine.

Quel talent!
Stéphanie Nolin
Par Stéphanie Nolin

Dès la semaine prochaine, vous pourrez retrouver la compétition Quel talent! pour une deuxième saison, toujours avec les juges Anne Dorval, Marie-Mai, Serge Denoncourt et Rachid Badouri. Marie-Josée Gauvin reprend la barre du projet, et nous promet une saison captivante, recelant son lot de surprises.

Parmi celles-ci, sachez qu'une comédienne que nous avons pu voir dans L'Empereur se présentera aux auditions. Si Marie-Josée Gauvin ne pouvait en divulguer davantage à ce sujet, il suffit de quelques recherches pour découvrir que Noé Lira (voir sa photo ici), qui interprétait Manuela Suarez dans la série, est aussi autrice-compositrice-interprète dans la vie.

En 2021, elle a fait paraître un album intitulé Latiendo La Tierra, dans lequel elle chante en espagnol. Elle a d'ailleurs un nouvel album en production, selon son site web professionnel. Elle viendra donc présenter au juge sa musique aux rythmes chauds et dansants. Saura-t-elle les charmer.

Écoutez l'une de ses chansons ci-dessous.

Parmi les autres surprises, Marie-Josée Gauvin nous dit : « Il y a un numéro qui fait tomber Rachid en bas de sa chaise, de rire. » On peut donc s'attendre à voir un humoriste performer au sein des nouveaux candidats.

« Dans l'effervescence, il y a aussi Anne qui se trompe de piton », indique l'animatrice avec un sourire mystérieux. La juge utilisera-t-elle son golden buzzer au mauvais moment? Nous avons bien hâte de voir de quoi il s'agit.

Enfin, on nous confirme que la fille d'une chanteuse bien connue, une « chanteuse chouchou », va se présenter aux auditions. De qui s'agit-il selon vous?

Marie-Josée Gauvin nous promet que nous ne serons pas déçus du résultat : « La recette demeure la même. Anne, qui est plus mal à l'aise que le malaise qu'elle vient de voir sur la scène. Serge, qui est incisif. Marie-mai, qui est d'une pertinence tout le temps dans ses commentaires. Puis Rachid aussi, qui est dans l'émotion. C'était vraiment le fun de les retrouver. Il y a une belle chimie qui se crée. »

Tu vas brailler, tu vas rire, tu vas te dire je vais commencer à suivre sur les réseaux sociaux, j'en veux plus, comment ça se fait qu'ils ne l'ont pas gardé, tout ça!

C'est à voir, du lundi au jeudi à 19 h 30, sur les ondes de Noovo à compter du 8 septembre.

Informations complémentaires

Abonnez-vous à notre infolettre

Faites partie de notre liste d'envoi afin de recevoir vos actualités préférées directement dans votre boîte courriel à chaque jour.

Aimez-nous sur Facebook

Devenez « fan » de notre page afin de voir toutes les actualités dès qu'elles sont en ligne et pouvoir interagir avec nos milliers d'abonnés!
cinoche.com quijouequi.com bizzmedia.ca PAR
Suivez-nous! Facebook Twitter Instagram
Infolettre À propos de Showbizz.net Contactez-nous
Politique de confidentialité Conditions d'utilisation Gestion du consentement
Financé par le gouvernement du Canada
Représentation publicitaire par Fuel Digital Media
© 2025 BIZZ Média inc. Tous droits réservés.
Version: 2.23.11 - c4667f18