Une choriste de Y’a du monde à messe tente sa chance à La voix

Dimanche dernier, Sarah Bourdon s'est présentée devant les coachs à La voix.

Celle-ci a beaucoup d'expérience dans le monde de la musique. En plus d'avoir trois albums à son actif, elle est choriste et chanteuse sur plusieurs plateaux télé, dont celui de Y'a du monde à messe.

Les quatre coachs se sont retournés pour elle et elle a reçu énormément de compliments pour sa performance.

En retournant sa chaise, Mario Pelchat a indiqué qu'il avait reconnu l'artiste. Celle-ci faisait la première partie des spectacles de Nadja, dont le coach était le producteur.

Roxane Bruneau a profité de l'information pour lancer une flèche à son adversaire : « Ah! Tu as connu Mario et tu n'as pas de carrière en ce moment, donc... »

« J'étais investi dans la carrière de Nadja à ce moment-là, mais maintenant, j'ai tout mon temps », réplique le vigneron.

France D'Amour a aussi sorti ses plus gros canons pour convaincre l'autrice-compositrice-interprète de se joindre à son équipe. « J'aurais pesé mille fois sur le bouton pour toi. J'aurais spiné ma chaise comme ma laveuse au dernier spin. Je ne sais pas ce que je ferais pour que tu viennes dans mon équipe. Tu as tout ce que j'aime, mais c'est surtout l'émotion. Tu es capable de livrer l'émotion de cette chanson-là. Sais-tu quoi? C'était meilleur que Bonnie Raitt. Ça m'a rentré dans le corps. Je te jure. »

Alors qu'elle mentionnait qu'elle était souvent derrière un artiste principal, jamais au premier plan, Roxane a lancé : « C'est fini ça. On veut toi. On veut 100% toi! [...] Peut-être que tu es venue juste pour entendre ce qu'on te dit ce soir, parce que des fois on perd confiance en soi avec le temps. On n'est pas les plus grands fans de nous-même. Ton aventure, elle start de même. Peu importe où tu vas. Ce qu'on te dit là, c'est vrai. Tu l'emmagasines et tu flottes. »

Mario a bloqué Corneille avant même qu'il puisse placer un mot. Ainsi, Roxane a gagné la joute. Sarah Bourdon a rejoint son équipe.

La voix est diffusée les dimanches soirs à 19 h 30 sur les ondes de TVA.