Une bonne nouvelle pour Ça finit bien la semaine

Les fans de l'émission de divertissement par excellence du vendredi soir se réjouiront d'apprendre que pour une quinzième année, Ça finit bien la semaine sera de retour sur les ondes de TVA et TVA+ cet automne. En effet, le réseau annonçait la bonne nouvelle ce vendredi dans une publication Facebook que vous retrouverez au bas de l'article. Oui, Julie Bélanger et Jean-Michel Anctil continueront de nous ouvrir chaque semaine les portes de leur chaleureux plateau, où ils rencontrent des artistes et abordent leurs actualités dans une formule très décontractée.

À l'heure où les budgets sont incertains en télévision, chaque renouvellement est une victoire!

Rappelons que l'émission a exceptionnellement tenu une émission spéciale hors saison, en honneur à Gino Chouinard. Revoyez cet épisode gratuitement, ici.

D'ailleurs, de superbes photographies des coulisses de ce tournage ont été mises en ligne et l'émotion transperce les images en noir et blanc! Voyez-les ci-dessous.

« C'est officiel, Ça finit bien la semaine sera de retour dès cet automne et soufflera ses 15 bougies! Rien de moins! Toujours animé par les inégalables Julie Bélanger et Jean-Michel Anctil, ce rendez-vous par excellence du vendredi saura encore une fois vous faire rire et vous faire danser en compagnie de vos artistes chouchous! De retour en septembre à TVA et TVA+! », peut-on lire dans la publication originale.