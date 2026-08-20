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Une bande-annonce explosive pour Les Armes

« Je veux la voir morte Louis. »

Les Armes
Élizabeth Lepage-Boily
Par Élizabeth Lepage-Boily

Cette semaine, TVA a dévoilé la bande-annonce de la troisième et dernière saison de la populaire série Les Armes.

Nous retrouvons nos personnages préférés trois mois après que le fils de Louis-Philippe Savard (Vincent-Guillaume Otis) ait été happé d'une balle lors d'une mission.

Ivan (Alfred Poirier) est-il décédé? La réponse n'est pas évoquée clairement dans la bande-annonce, mais on peut voir sa mère regarder un patient couché dans un lit d'hôpital. Est-ce son fils? Il faudra attendre en septembre pour en avoir le coeur net.

On constate aussi que Louis-Philippe s'entête à prendre en chasse le responsable de l'attentat sur son fils. « Je suis sûr que Colin prépare un autre coup contre le Canada », dit-il. Sa femme, Maria (Victoria Diamond), entretient elle aussi de la rancoeur alors qu'elle dit à son mari : « Je veux la voir morte Louis ».

Également, Allan Craig (François Papineau) se retrouve devant une valise remplie de billets de banque, Colin tire à bout portant sur quelqu'un ou quelque chose et les soldats de JTF16 sortent tout l'attirail militaire pour se défendre. Ça pète de partout!

Voyez la bande-annonce au bas de l'article.

Les Armes, de retour le 7 septembre à 20 h.

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