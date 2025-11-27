Un visage connu parmi les concurrents dans la 2e saison d'Épique

Parmi eux, on retrouve un visage connu. En effet, Sango , qu'on a pu voir dans Survivor Québec , fera partie de l'équipe des VERT. Il participera à l'émission de Télé-Québec avec son père, Ainslie, un ancien participant de Fort Boyard, et Malik, le plus jeune candidat de la cohorte cette saison.

Les joueurs de la deuxième saison de l'excellente téléréalité Épique ont été dévoilés cette semaine.

Dans les autres équipes, on retrouve : trois amies qui carburent à la pression (ORANGE), deux mamans et le grand-papa (JAUNE), deux frères et leur ami des quarante dernières années (BLEU), trois collègues de travail « un brin casse-cous » (ROUGE) ainsi qu'un entraîneur et ses deux clients (GRIS).

Voyez des photos des six trios dans la galerie au bas de l'article.

Pour cette nouvelle saison, Épique part à la conquête de nouveaux terrains de jeu. Des Cantons-de-l’Est au Bas-Saint-Laurent, en passant par la Capitale-Nationale, Lanaudière, les Laurentides, et jusqu'aux Îles-de-la-Madeleine, l’émission promet des paysages à couper le souffle et des épreuves spectaculaires à chaque étape.

À noter que le grand prix remis à l'équipe gagnante est de 60 000 $.

« La barre était haute après la saison 1 d’Épique! Mais n’ayez crainte, les trios de la saison 2 vont, eux aussi, vous faire vivre une magnifique aventure. Toujours dans le dépassement de soi et dans les rencontres humaines. J’ai tellement hâte de vous présenter ça! », disait l'animatrice Eve Côté dans le communiqué de presse.

Rappelons que la série a remporté le Gémeau de la meilleure téléréalité en septembre dernier.

Épique sera de retour les ondes de Télé-Québec le vendredi 9 janvier à 20h.