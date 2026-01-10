Un touchant hommage aux Cowboys Fringants au En direct de l'univers de Marie-Annick Lépine

C'est ce samedi qui marquait le grand retour d'En direct de l'univers, après de nombreuses semaines d'attente. Pour l'occasion, Marie-Annick Lépine était l'invitée de la soirée, aux côtés d'une France Beaudoin toujours aussi attentionnée envers ses convives hebdomadaires.

Quelques instants après le numéro d'ouverture, dont les sonorités punk-rock et classique ont résonné jusque dans nos salons, France Beaudoin a questionné Marie-Annick sur un moment particulièrement marquant qui est survenu au cours de la carrière des Cowboys fringants.

« C'était franchement un des plus beaux moments sur scène, à chaque fois », répond la principale intéressée, à propos de la chanson « Les étoiles filantes », quand le populaire groupe se produisait sur les scènes québécoises et européennes. Elle se remémore ensuite les bons moments de la chanson, quand les spectateurs leur lançaient des avions en papier, en pleine représentation.

C'est alors que Jean-François Pauzé, guitariste des Cowboys, est apparu dans une vidéo, pour y interpréter un extrait du grand classique. Voyez une photo au bas de cet article.

Louis-José Houde s'est ensuite amené sur le plateau et, avec son humour habituel, s'est enquis de présenter le duo composé d'Ingrid St-Pierre et de Vincent Vallières, pour la suite de la chanson. Leurs voix se sont conjuguées l'une à l'autre avec une telle aisance que l'hommage à l'iconique groupe de musique québécois a fait mouche auprès des téléspectateurs, qui se sont d'ailleurs exprimés en grand nombre sur les réseaux sociaux :

« Un des meilleurs En direct de l’univers depuis longtemps! Une femme simple, authentique aux talents très variés! »

« Larmes, larmes, larmes d’émotion! Quelle émission fantastique »

« Wao ! Vincent Vallières avec Ingrid quel beau duo aussi les cheveux longs lui va si bien »

« Quelle intensité et ouf les émotions dans le plafond! merci Ingrid et Vincent quel duo! »

« Quel duo astral entre Ingrid et Vincent. Des étoiles à nos oreilles.. »

De toute beauté! On peut dire que France et son équipe sont devenue maîtres dans l'art de rendre hommage à ces grands classiques musicaux, qui font partie intégrante de notre culture. On aime!

En direct de l'univers est diffusé le samedi à 19 h sur les ondes d'ICI Télé.