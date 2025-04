Un témoignage déchirant d'Isabelle dans le prochain épisode de STAT

Dans le prochain épisode de STAT, Isabelle (Geneviève Schmidt) s'entretiendra avec Jason (Samuel Gauthier), le patineur artistique, qui vient tout juste d'apprendre qu'il a un cancer.

Celle-ci, qui traverse une épreuve similaire depuis plusieurs mois, tentera de le rassurer tout en restant réaliste et objective. Voyez un extrait au bas de l'article, où les deux comédiens sont formidables.

Ce personnage, qui avait tant de difficultés à s'adresser aux patients dans la première saison, a pris de l'assurance dans ce domaine au fil des ans, devenant une médecin plus empathique.

Aussi, lundi prochain dans STAT, Emmanuelle (Suzanne Clément) sera confrontée à une demande embarrassante.

On fera également le tour des dossiers en réunion, où l’on dévoilera une bonne nouvelle. Gabriel (Jean-Nicolas Verreault) en profitera pour plaider la cause de la petite Charlie Lemieux. On se rappelle qu'il a promis à la mère (Bénédicte Décary) de faire une levée de fonds pour amasser l'argent dont la famille a besoin pour que l'enfant puisse participer à un traitement expérimental en Suède.

Aussi, l’hôpital reçoit de la grande visite alors que ça déborde à l’urgence.

Notons qu'il ne reste plus que 12 épisodes de STAT avant la finale de saison. Profitons de nos trois dernières semaines en format quotidien.