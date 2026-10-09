Un sujet troublant au menu de Tout le monde en parle cette semaine

Après deux épisodes populaires, où l'actualité politique et culturelle a été mise de l'avant, Guy A. Lepage s'apprête à reprendre son poste d'animateur du talk-show dominical Tout le monde en parle.

Ce dimanche 11 octobre, ce dernier, accompagné d'un coanimateur dont l'identité n'a pas encore été révélée, aura le bonheur de recevoir sur le plateau plusieurs acteurs de l'actualité. Certains s'en douteront, les élections provinciales occuperont une certaine portion de l'émission, alors que le duo recevra les nouvelles députées Nada Boumeftah, Éloïse Coulombe, Ariane Boyer et Gisèle Pouhe Njall.

Le documentaire Faites du bruit pour Jésus, qui paraîtra la semaine prochaine, sera également à l'honneur, avec la présence de Jeremy-Noah Theriault, Ariane Malenfant et du journaliste Clément Hamelin. Deux humoristes seront présents en studio dimanche prochain, dont P-O Forget pour son spectacle Prises de tête (lisez nos impressions de son spectacle ici) et André Sauvé. Celui-ci est en plein lancement du texte de son spectacle Naturellement.

L'actrice Martine Delvaux viendra aussi en studio pour présenter son récit Divas. Enfin, le journaliste Romain Schué, qui a enquêté dans l'univers des agences d'escorte de luxe, viendra dévoiler le fruit de ses troublantes recherches.

Il ne faudra pas manquer ce prochain épisode de Tout le monde en parle, qui sera présenté ce dimanche à 20 h sur ICI Télé!