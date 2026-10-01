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Prises de tête de P-O Forget : Le choix ludice de rire plutôt que de pleurer

P-O Forget est notre nouveau coup de foudre en humour! Voilà, c'est dit!

<em>Prises de tête</em> de P-O Forget
Élizabeth Lepage-Boily
Par Élizabeth Lepage-Boily

Originaire de Québec, l'humoriste P-O Forget présentait en grande première médiatique son nouveau one-man-show Prises de tête à la Salle Albert-Rousseau ce mercredi soir.

Sorti de l'École de l'humour en 2019, on peut dire que P-O Forget a définitivement trouvé le style qui lui colle à la peau. Il pratique une forme d'humour social, traitant de sujets importants, comme le gaspillage gouvernemental ou la décrépitude du système de santé, tout en restant très accessible. Sa force se trouve notamment dans ses métaphores colorées et ses comparaisons hilarantes. Il qualifiera notamment les fenêtres des écoles à l'abandon de glory hole et critiquera les applications de rencontres qui se basent uniquement sur les champs d'intérêt pour matcher les gens en disant que si nous aimons à la fois les chiens et l'art visuel, nous aurions été un bon parti pour Hitler.

Sexualité, religion, diversité, dépendance, classe sociale, il n'y a pas de thématiques trop tabous pour P-O, qui trouvent toujours le bon angle pour appuyer son discours engagé. Son spectacle est peut-être titré Prises de tête, mais il n'y a rien de lourd dans celui-ci, si ce n'est que la profondeur de certaines de ses réflexions. La jovialité de l'humoriste, son caractère roger-bontemps, contrebalance efficacement son propos. On ressort de la salle avec un grand sourire aux lèvres, le coeur léger, même si nous sommes loin d'une pièce de théâtre d'été, où l'amant se cache dans le garde-robe à l'arrivée du mari cocu.

Le texte se poursuit sous l'image.

La scénographie minimaliste laisse toute la place à ses textes, tous brillamment écrits. Il est évident que P-O Forget aime la langue française et il la manipule avec beaucoup de doigté et d'élégance. Avec un monologue aussi touffu, on s'étonne qui ne boive qu'un seul petit verre d'eau pendant toute la représentation d'une heure quinze minutes. Son seul élément de décor est un mur noir au fond de la scène rempli de trous qui laissent passer la lumière. C'est une réplique de Leonard Cohen qui a inspiré cette fioriture si significative : « There is a crack, a crack in everything. That’s how the light gets in ».

Comme plus de 300 000 personnes, nous étions de ceux qui avaient dévoré la captation du spectacle P-O Forget Live au Club Soda, offert gratuitement sur YouTube. Par contre, ce nouveau one-man-show nous a charmés encore davantage. Savoir si brillamment jumeler le brillant au niaiseux est un art, et l'humoriste le maître à la perfection. Ce mercredi soir de septembre, il vient de gagner sa place parmi la courte liste de nos humoristes préférés. On lui promet - surtout, lui souhaite - une longue et brillante carrière sur scène!

Consultez toutes ses dates de représentations ici.

Mentionné dans cet article

Photo de P-O Forget
P-O Forget

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