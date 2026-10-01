Prises de tête de P-O Forget : Le choix ludice de rire plutôt que de pleurer

Originaire de Québec, l'humoriste P-O Forget présentait en grande première médiatique son nouveau one-man-show Prises de tête à la Salle Albert-Rousseau ce mercredi soir.

Sorti de l'École de l'humour en 2019, on peut dire que P-O Forget a définitivement trouvé le style qui lui colle à la peau. Il pratique une forme d'humour social, traitant de sujets importants, comme le gaspillage gouvernemental ou la décrépitude du système de santé, tout en restant très accessible. Sa force se trouve notamment dans ses métaphores colorées et ses comparaisons hilarantes. Il qualifiera notamment les fenêtres des écoles à l'abandon de glory hole et critiquera les applications de rencontres qui se basent uniquement sur les champs d'intérêt pour matcher les gens en disant que si nous aimons à la fois les chiens et l'art visuel, nous aurions été un bon parti pour Hitler.

Sexualité, religion, diversité, dépendance, classe sociale, il n'y a pas de thématiques trop tabous pour P-O, qui trouvent toujours le bon angle pour appuyer son discours engagé. Son spectacle est peut-être titré Prises de tête, mais il n'y a rien de lourd dans celui-ci, si ce n'est que la profondeur de certaines de ses réflexions. La jovialité de l'humoriste, son caractère roger-bontemps, contrebalance efficacement son propos. On ressort de la salle avec un grand sourire aux lèvres, le coeur léger, même si nous sommes loin d'une pièce de théâtre d'été, où l'amant se cache dans le garde-robe à l'arrivée du mari cocu.

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