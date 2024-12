Un souper presque parfait : Découvrez les artistes qui participent à la semaine spéciale Big Brother Célébrités

À voir les images, on peut d'ores et déjà s'attendre à plusieurs moments de douce folie, pour des retrouvailles on ne peut plus divertissantes! Gageons que le plaisir sera au rendez-vous, avec ces cinq célébrités marquantes de la plus récente édition de l'émission d'alliances et de trahisons.

Cette semaine spéciale à Un souper presque parfait sera diffusée dès le 6 janvier 2025 à 19 h 30, sur les ondes de Noovo. Puis, quelques jours plus tard, ce sera au tour de la nouvelle saison de Big Brother Célébrités de faire son retour. Notons que cette année, huit recrues affronteront huit champions, des vétérans issus des quatre dernières éditions de la téléréalité. Découvrez ici de qui il s'agit.

Quant à l'identité des nouvelles personnalités qui feront leur entrée dans la maison, on vous invite à découvrir les hypothèses des téléspectateurs dans cet article.

La saison Champions versus Recrues de Big Brother Célébrités sera diffusée dès le dimanche 12 janvier à 18 h 30, sur Noovo.