Un rôle dramatique pour Marie Soleil Dion dans STAT : La prochaine patiente de l'urgence 

C'est mardi le 3 novembre qu'on pourra voir Marie Soleil Dion mettre les pieds à l'urgence de l'hôpital Saint-Vincent dans STAT. Son personnage, Joanie Sirois, souffrira d'une douleur extrême au dos. Elle sera accompagnée par son patron, plutôt impatient de la voir retourner à une présentation importante dont elle seule connaît les détails, mais le cas est plus grave qu'on le pense.

Showbizz.net a rencontré la comédienne cette semaine, qui nous a confié toute sa gratitude d'avoir pu participer à la série STAT.

« J'écoutais l'émission de façon assidue, donc quand j'ai reçu cet appel-là, pour moi, c'était vraiment un cadeau. »

Je suis vraiment une fan, je l'écoute depuis le tout début.

Ce que l'actrice admire particulièrement de cette série québécoise, c'est le talent inouï de son autrice. « J'ai toujours trouvé que les textes de Marie-Andrée Labbé étaient vraiment bons, vraiment équilibrés entre le drame et l'humour, vraiment réalistes aussi. »

Parlant de réalisme, la comédienne avouait s'être même fait prendre au jeu durant le tournage. « Moi, j'avais l'impression que j'étais avec Jacob [Lou-Pascal Tremblay], puis je les appelais par leurs noms de personnages. »

J'y croyais vraiment, c'est comme si j'étais réellement là.

Elle n'avait aussi que de bons mots envers la réalisatrice, Julie Perreault. « Elle est excellente, elle est vraiment très organisée, très préparée, mais en même temps, très ouverte à toutes les idées. »

Je pense que c'est une grande réalisatrice. Moi, elle m'a beaucoup impressionnée.

Marie Soleil tourne présentement un rôle épisodique dans la série Alertes, jusqu'à la fin du mois de novembre. Elle a tourné cet été sur STAT et aussi sur la série très prometteuse Un an plus tard, dans laquelle elle joue une enquêtrice qui tente de retrouver une enfant disparue. Elle nous disait être vraiment reconnaissante qu'on lui ait confié ces rôles plus dramatiques. « Ç'a été vraiment des personnages qu'on ne me propose pas en général de faire. En fait, ma carrière m'a amenée à faire beaucoup de comédies. C'est sûr que là, ce sont des affaires qui sont moins comiques. Je plonge là-dedans, puis je suis super heureuse d'avoir l'occasion de faire d'autres choses. »

Ça m'a vraiment fait du bien. J'ai vraiment aimé mon été.

Nous sommes impatients de voir son interprétation de Joanie dans STAT et de découvrir tout ce qui entoure ce mystérieux mal de dos qui l'afflige. La tournure des événements vous surprendra autant qu'elle surprendra le personnage.

Surveillez l'arrivée de Marie Soleil Dion dans STAT ce mardi, 3 novembre à 20 h sur les ondes d'ICI Télé. Notez que l'épisode est présentement disponible en primeur sur l'Extra de Tou.tv.

Un avertissement est d'ailleurs nécessaire avant de visionner cet épis﻿﻿﻿﻿ode. À lire ici.