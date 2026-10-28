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Un avertissement est nécessaire avant de voir le prochain épisode de STAT

Un avertissement est aussi offert par Radio-Canada au début de l'épisode.

Sur la photo : Léa Roy et Suzanne Clément
Stéphanie Nolin
Par Stéphanie Nolin

Les épisodes de STAT se suivent et ne se ressemblent pas, et c'est exactement ce que l'on apprécie de la série signée Marie-Andrée Labbé. Par contre, pour l'épisode qui sera diffusé mardi prochain, 3 novembre, sur les ondes de Radio-Canada, un avertissement est nécessaire.

Alors qu'on nouveau cas fait son arrivée à Saint-Vincent de manière assez fracassante, avec trois patients intoxiqués dont l'un est joué par le comédien Mathieu Quesnel, un membre de l'hôpital Saint-Vincent vivra un événement traumatique qui laissera sans doute des séquelles.

Sans trop en dire, cet événement est dépeint avec un grand désir de véracité, des scènes graphiques qui pourraient en déranger plus d'un. D'ailleurs, plusieurs téléspectateurs ayant vu l'épisode en primeur sur l'Extra d'ICI Tou.tv n'ont pu s'empêcher d'aller partager leur ressenti sur les réseaux sociaux (faites attention aux divulgâcheurs), où les messages commencent déjà à abonder. Plusieurs se disent bouleversés par ces images.

Dans ce cas-ci, l'autrice et la réalisatrice Julie Perreault espèrent certainement dépeindre la brutalité et les impacts de ce type de violence qui arrive encore trop souvent. Nous ne vous en dirons pas plus, pour ne pas brimer le travail de tous les artistes et artisans qui ont souhaité vous parler de ce sujet douloureux.

Radio-Canada a également tenu à prévenir les téléspectateurs, en diffusant un avertissement avant l'épisode en question, qui va comme suit : « Cette émission comporte un langage et des scènes de violence particulièrement difficiles. Nous préférons vous en avertir. » Portez attention, vous le verrez avant de voir l'intrigue de la semaine prochaine.

Il est donc préférable de visionner l'épisode avec tout ceci en tête. Pour ceux et celles qui auraient déjà vécu des traumatismes liés à des violences perpétrées par autrui, ce pourrait être une bonne idée de ne pas regarder cet épisode.

STAT se poursuit les mardis à 20 h sur les ondes de Radio-Canada. Un épisode est déposé en primeur chaque semaine sur l'Extra d'ICI Tou.tv.

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