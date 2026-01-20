Un rôle dérangeant pour Charlie Lemay-Thivierge dans une série que vous aimez

Dès ce mardi, vous verrez deux nouveaux personnages arriver dans la série Alertes, en lien avec l'enquête de l'Escouade Cerbère sur la disparition de deux personnes, une jeune femme et son ami.

En effet, Nisrine et Logan (Wiam Mokhtari et Loic Oliviera) sont portés disparus depuis quelques jours maintenant et les vêtements de la jeune femme ont été retrouvés dans un boisé. Les regards se portent vers un camp de jour aux pratiques pour le moins douteuses.

C'est dans la foulée que Charlie Lemay-Thivierge fera son arrivée, dans le rôle d'une monitrice, dont les demandes faites aux adolescents du camp vous feront certainement sourciller.

On se rappellera que c'est le père de Logan qui avait décidé de l'envoyer à ce camp, puisqu'il craignait que son fils soit homosexuel. On comprend donc que les techniques utilisées par les employés du camp ne seront pas nécessairement traditionnelles, pour corriger la trajectoire des campeurs.

Vous verrez Charlie Lemay-Thivierge dans un contre-emploi, comme vous ne l'avez jamais vue auparavant, preuve que la fille de Guillaume Lemay-Thivierge peut tout jouer.

C'est dans le même contexte que Jean-Marie Lapointe (voir sa photo) arrivera dans l'histoire, en jouant le patron du camp, un homme en apparence sympathique, mais...

C'est à ne pas manquer dès ce soir à 20 h sur les ondes de TVA.