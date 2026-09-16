Un retour mouvementé pour STAT : Les téléspectateurs réagissent

STAT a fait un retour en force ce mardi, pour une cinquième saison très attendue. L'autrice Marie-Andrée Labbé nous réservait un premier épisode particulièrement intense, où l'on a fait connaissance avec de nouveaux patients de Saint-Vincent, en plus de rencontrer trois nouveaux résidents de l'hôpital. Voici ce qu'on peut vous dire sur les deux premiers épisodes de la saison.

Sur les réseaux sociaux, les téléspectatrices et téléspectateurs ont été particulièrement loquaces après leur visionnement, y allant de commentaires positifs et de certaines critiques. Si la plupart saluent ce premier épisode mouvementé, qui annonce une saison palpitante, d'autres avaient quelques commentaires à faire sur l'une des intrigues.

En effet, l'histoire de ce petit garçon tombé dans un trou en face de l'hôpital fait particulièrement jaser. Certains ont eu des frissons d'imaginer comment ils auraient vécu ce moment si c'était leur enfant dans le trou, d'autres sont restés de glace.

Voici quelques commentaires à ce sujet, triés sur le volet :

« Ok je peux bien croire que les nids de poule sont gros à Mtl mais c'est pas un peu charrié ça là? »

« Et personne avait remarqué ce nid de poule avant??? Nahhh »

« Oufff sortez-le de là »

« Ça commence fort comme premier épisode. J'espère que le petit va s'en sortir »

« C'était tu plate l'affaire du trou pour finir qu'on voit pas quand ils le sortent du trou. »

« Oufff j'ai manqué de souffle! »

« Rien de crédible dans la scène du petit garçon dans le trou. »

Bien des téléspectateurs remettent en question la crédibilité de cette scène. D'autres mentionnent toutefois que des faits similaires se sont produits ailleurs dans le monde, notamment au Maroc où un enfant était tombé dans un puits très profond.

Un élément agace plus particulièrement. Les téléspectateurs déplorent le rôle réservé aux pompiers dans cette scène, qui avaient l'air particulièrement désoeuvrés face à la situation. C'est le médecin Jacob Faubert (Lou-Pascal Tremblay) qui leur dictait les étapes à suivre. Rappelons-nous, encore une fois, qu'il s'agit d'une fiction.

C'est le jeune Théo Frappier qui interprète le petit Nathan. Il vous glacera le sang avec un segment inattendu dans le deuxième épisode.

Par ailleurs, l'histoire de l'homme-loup a particulièrement attiré l'attention. Plusieurs téléspectateurs se sont demandé qui est le comédien qui l'interprète, qui a été métamorphosé pour l'occasion. On vous donnait la réponse ici.

Dès la semaine prochaine, d'autres patients feront leur arrivée, dont une adolescente, accompagnée de ses deux parents, à qui on diagnostiquera un problème de santé plutôt surprenant. Si vous avez déjà vu l'épisode sur l'Extra d'ICI Tou.tv, assurez-vous de ne pas divulgâcher pour ceux et celles qui le verront mardi prochain.

STAT se poursuit les mardis à 20 h sur les ondes de Radio-Canada. Un épisode est déposé en primeur chaque semaine sur l'Extra d'ICI Tou.tv.