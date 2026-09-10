Un retour haletant pour STAT : Le premier épisode va vous bouleverser

Décidément, nos autrices et auteurs n'ont pas chômé cet été. Cette fois, c'est au tour de Marie-Andrée Labbé de nous présenter une nouvelle saison de STAT, qui commence sur les chapeaux de roues, avec des montagnes russes d'émotions.

On retrouve l'hôpital Saint-Vincent, deux mois après les événements dépeints dans la finale de la quatrième saison. Isabelle Granger (Geneviève Schmidt) amorce son retour professionnel, toujours habité par la présence de son fils Siméon (Benjamin Gratton). Emmanuelle St-Cyr (Suzanne Clément) est également de retour, après un périple dans le Grand Nord, et reprend tranquillement le contrôle de son urgence.

Comme on le savait déjà, du sang neuf fait son arrivée à Saint-Vincent dès le premier épisode, trois résidents qui vont venir créer des remous. Jade Thompson (Léa Roy) s'impose dès son arrivée, avec un aplomb évident. Elle évoluera dans le contexte de l'urgence, sous les bons soins d'Emmanuelle. Annabelle Souffrant (Audrey Roger) se dirige pour sa part en chirurgie, où elle apprendra en compagnie d'Isabelle Granger, qui n'est peut-être pas dans une bonne phase pour jouer les pédagogues. Enfin, Loïc Demay (Maxime Gibeault) débarque aux soins de longue durée avec une attitude qui va rapidement rebuter son superviseur, Jacob Faubert (Lou-Pascal Tremblay). Il a visiblement plus la tête à flirter qu'à apprendre.

En plus de ces trois nouveaux résidents, on rencontre également René Bolduc, alias René Trou duc, joué par Rémi-Pierre Paquin. D'emblée, ce ne sera pas le préféré d'Isabelle, qui va rapidement entrer en confrontation avec lui. Et ça ne s'améliore pas dans le deuxième épisode, pendant lequel toutes les femmes du Québec vont rouler des yeux en sa présence.

Pour ce qui est des cas médicaux, ce n'est pas ce qui manque. D'abord, une mère (Sophie Desmarais) perd la trace de son jeune fils dans le stationnement de l'hôpital. Où est-il? Une partie du personnel de l'hôpital s'activera pour le retrouver et des soins importants seront nécessaires. Dans le rôle du petit bonhomme, on retrouve le craquant Théo Frappier, qui vous brisera le coeur à la fin du deuxième épisode. Il y a aussi un homme en crise qui est amené à l'urgence, avec des comportements sauvages. Il grogne, il crie et il refuse que quiconque l'approche. Dans ce rôle, le comédien Guy Thauvette est aussi troublant que méconnaissable. C'est l'occasion pour l'autrice de ramener au goût du jour une maladie rare, mais aussi de nous intriguer avec un passé pour le moins mystérieux. L'homme-loup serait-il une victime?

Une petite famille s'amène aussi à l'hôpital, une adolescente (Léa-Kim Lafrance-Leroux) avec une toux persistante accompagnée de ses deux parents (Mylène Mackay et Félix-Antoine Tremblay). Un incident dans la salle d'attente, avec un autre patient problématique interprété par Étienne Pilon, va mener à un constat difficile et beaucoup de questions. Attendez-vous à une surprise avec le junkie, qui va se sauver, mais qui va assurément revenir plus tard!

Tout le personnel de Saint-Vincent que vous aimez est de retour, y compris Raphaël St-Vincent (Antoine Bertrand), qui trouve une raison pour revenir voir sa douce et monopoliser les ascenceurs. L'autrice Marie-Andrée Labbé a visiblement décidé d'infuser une bonne dose de séduction à son univers, pour notre plus grand bonheur. C'est un retour à la hauteur, captivant et dynamique, qui donne juste envie de connaître la suite.

STAT reprend ce mardi 15 septembre à 20 h sur les ondes de Radio-Canada. L'épisode suivant sera déposé en primeur sur l'Extra d'ICI Tou.tv à 21 h le même soir.