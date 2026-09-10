Un retour fracassant pour Indomptables

C'est ce mercredi que nous avons enfin pu nous replonger dans les paysages bucoliques et les complots familiaux, pour la deuxième et ultime mi-saison d'Indomptables. Les autrices Mireille Mayrand-Fiset et Sylvie Bouchard nous avaient concocté un retour fracassant!

Enfin, nous avons pu retrouver Michel Martineau en vie, après un long coma. Cela a donné lieu à des scènes très touchantes, franchement bien jouées, entre son interprète, le formidable Stéphane Demers, et les comédiennes et comédiens Catherine Paquin-Béchard, Félix-Antoine Duval, Félix-Antoine Bénard qui incarnent ses enfants. Même chose avec Benoît Gouin, alors que son personnage de Philippe Richer a eu toute une surprise en venant payer une visite à son vieil ami mal en point.

Par ailleurs, deux nouveaux personnages sont débarqués dans l'aventure hier, pour venir créer des remous. D'abord, Amy-Lou Fortin, une cowgirl débarquée sur le ranch de Samuelle (Marianne Fortier) avec des intentions cachées. Si vous vous demandez où vous avez déjà vu cette comédienne auparavant, sachez qu'on a pu voir Mollie Fillion dans le rôle de Miranda, la maîtresse de Denys Marchand dans Antigang. À son propos, l'autrice Mireille Mayrand-Fiset nous dit : « il y a un personnage qui va sortir du passé de Ryan Cardinal, un personnage féminin, qui va venir un peu brasser les cartes. » Le beau cowboy va continuer d'être « un agent perturbateur malgré lui dans le couple Sam et Sébastien », tout en renouant avec son ex-amoureuse qui ne veut pas le laisser partir.

Ensuite, Fabien Turcotte, incarné par Martin-David Peters, qui a eu une rencontre intime avec Évelyne (Geneviève Rochette). La belle a succombé à cet homme, propriétaire de la meunerie Turcotte, qui l'a toujours portée dans son coeur. Va-t-elle le regretter, d'autant plus que Philippe a fait amende honorable dans l'épisode d'hier, d'une manière qui semblait assez sincère? Malheureusement, Fabien est atteint d'un cancer agressif et sait que ses jours sont comptés.

Entre la position dangereuse dans laquelle se trouve Julie Cloutier (Marilou Morin) avec son amoureux David Beaufort (Hubert Proulx), les incartades de la mère Richer, les problèmes de santé de Michel Martineau et le coeur qui balance de Sam, les autrices nous réservaient une autre surprise dans les dernières minutes de l'épisode.

René (Stéphane Jacques) a été retrouvé mort, pendu à un arbre au milieu de la forêt. On se souviendra qu'il est le père biologique de Louis Martineau (Félix-Antoine Bénard), celui-là même qui a fait la découverte de son corps inerte. Suicide ou meurtre? Parions que cette scène sordide cache d'autres secrets.

Indomptables se poursuit, les mercredis à 20 h, sur les ondes de TVA.

Rappelons qu'on apprenait récemment que ce n'est peut-être pas la fin pour Indomptables... Voici pourquoi tous les espoirs sont permis.