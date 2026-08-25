Ce n'est peut-être pas la fin pour Indomptables...

Alors que les téléspectatrices et téléspectateurs ont été attristés d'apprendre que les 13 prochains épisodes de la série annuelle Indomptables seraient les derniers, Showbizz.net apprend que des discussions sont en cours pour trouver une manière de prolonger la série au-delà de ces épisodes.

Le producteur du Groupe Encore Patrick Lowe nous indique à ce sujet : « Il y a des discussions, mais ça veut dire qu'il faut trouver de nouvelles méthodes de tournage, trouver de nouvelles façons d'aborder la série sans perdre toute la qualité qu'on avait et ça, c'est le défi. »

Évidemment, la tâche n'est pas mince. Comme Indomptables est une série tournée en région, avec beaucoup de scènes filmées à l'extérieur, la production nécessite un budget plus élevé qu'une série qui serait tournée presque exclusivement en studio par exemple. C'est d'ailleurs la facture visuelle, avec les paysages automnaux de Saint-Jacques-le-Mineur et l'utilisation de chevaux, qui a d'emblée séduit le public québécois.

Le producteur réitère : « C'est toujours en discussion, sauf que c'est sûr que ça ne serait pas présenté en janvier. Donc là, on essaie de voir si on est capable de rebrasser les cartes, présenter quelque chose pour plus tard. »

À noter que des discussions similaires avaient été entreprises après l'annulation crève-coeur de Sorcières, des pourparlers qui n'auront finalement pas donné la conclusion espérée.

S'il refuse de crier victoire avant une entente officielle, Patrick Lowe continue d'avoir de l'espoir : « Si je me fie à TVA, ils sont bien motivés et bien positifs, mais il faut qu'on réussisse à tout rentrer dans le budget. » Il conclut ainsi : « Ça avance bien! »

S'il y a UN moment où les téléspectateurs devraient se rallier devant leur télévision, cet automne, pour donner de l'amour à une production québécoise, c'est dès septembre pour Indomptables.

Si les choses ne sont pas gagnées encore, nous continuerons d'espérer. Parce que nous aimerions beaucoup continuer de côtoyer les habitants de Saint-Aubertin un peu plus longtemps!

Retrouvez Indomptables pour 13 nouveaux épisodes à compter du mercredi 9 septembre à 20 h sur les ondes de TVA. Pour le reste, on se croise les doigts!