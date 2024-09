Un retour à l'humour pour Stéphane Rousseau? Il répond

Après une pause de quelques mois, Julie Bélanger et Jean-Michel Anctil reprenaient vendredi soir l'animation du talk-show Ça finit bien la semaine. Pour l'occasion, le duo recevait, entre autres, Stéphane Rousseau, dont la carrière connaît actuellement une belle envolée. Ce dernier a notamment rejoint l'équipe d'une populaire émission de radio, le mois dernier. Les détails ici.

Ses projets pullulent ici et là, si bien que sa carrière d'humoriste semble être délaissée. Du moins, pour l'instant. En effet, le comédien a confirmé qu'il avait bel et bien rodé du nouveau matériel plus tôt cette année, au Bordel Comédie Club. Signe d'un nouveau spectacle solo en approche? Il explique :

« Je ne sais pas si je suis encore pertinent, si j'ai encore le feu sacré. Pis comment ça se passe un retour sur scène, si les gens ont envie de me voir là... [...] Je le sais que j'ai encore envie de ça. Il n'y a pas grand chose qui remplace ça dans la vie, on a beau avoir la chance de pratiquer plein d'autres sphères de notre métier, celui-là reste le contact direct avec le public. On a une grande liberté! C'est le fun ce rapport-là direct, entendre les rires qui n'arrêtent plus! Les rires qui s'enchaînent! »

Il s'est écoulé plusieurs années entre la fin de son dernier spectacle d'humour et le rodage du nouveau matériel, si bien que Stéphane a avoué s'être senti particulièrement nerveux, avant d'entrer sur la scène du Bordel. Il n'a toutefois pas perdu de temps avant de retrouver sa verve. Il indique :

« C'est comme faire du bicycle. Ça revient assez vite. Tu remontes sur scène et tu sens que les gens sont contents de te voir et ça te donne du gaz. Tu te sens confiant. [...] C'est ben excitant! »

Si rien de concret n'a été annoncé pour l'instant, tout indique qu'un nouveau projet humoristique se trame dans les coulisses pour l'homme de 57 ans. Notre curiosité est piquée au vif, c'est peu dire!

Sur une autre note, Stéphane a repris cette semaine son rôle d'Éric Perron, dans STAT, où il nous a d'ailleurs offert un moment particulièrement touchant. On vous en parlait ici.

