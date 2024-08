Ce populaire humoriste se joint à Véronique et les fantastiques

Après un dévoilement au compte-gouttes des nouveaux collaborateurs qui se relaieront toute la saison à Véronique et les fantastiques, sur le réseau Rouge, nous apprenions lundi dernier qu'un 7e et dernier fantastique se joindrait à l'équipe. Depuis, les spéculations allaient bon train sur les réseaux sociaux, où les fidèles auditeurs tentaient tant bien que mal de percer le mystère. Or, jamais nous n'aurions pu deviner que le comédien, humoriste et animateur Stéphane Rousseau était le nouvel élu!

À l'ouverture de l'émission, entourée des collaborateurs Tammy Verge et Guillaume Pineault, la reine mère Véronique Cloutier a ainsi mis fin aux rumeurs et a révélé que c'était bel et bien l'homme de 57 ans qui s'ajoutait à la cuvée des nouveaux fantastiques cette saison, laquelle est composée de Christophe Dupéré, Neev, Mégan Brouillard, Pascale Renaud-Hébert, Sébastien Diaz et Tammy.

Il s'agit assurément d'un choix gagnant, d'une grosse prise pour l'équipe et les auditeurs, qui pourront se délecter de l'humour truculent de Stéphane. Ce qui n'est pas pour nous déplaire! Il faut dire que ces dernières années, la carrière de Stéphane Rousseau a atteint de nouveaux sommets, alors qu'il est présent sur de nombreuses chaînes et émissions populaires. Il reprendra ainsi du service cet automne dans STAT, dans le rôle d'Éric Perron, puis à titre de juge-enquêteur dans Chanteurs masqués.

Cette présence régulière à Véronique et les fantastiques lui permettra d'ajouter une nouvelle corde à son arc, lui qui avait entamé une carrière à la radio dès 1988, aux côtés de Mario Lirette. Puis, sur les réseaux sociaux, les auditeurs et fans de l'émission n'ont pas manqué de manifester leur joie quant à l'arrivée de Stéphane dans l'équipe :

« Ohhhh yeahhh bonne nouvelle ça!!!! »

« Il sera extraordinaire! »

« Stéphane Rousseau !!!!!!! Jsuis contente !!!! Je l’aime. »

Stéphane Rousseau complète ainsi l'équipe 2024-2025 de Véronique et les fantastiques, aux côtés des vétérans tels Joël Legendre, Guylaine Guay et Marie-Soleil Michon, pour ne nommer que ceux-là. Nous sommes plus qu'impatients à l'idée de découvrir les futurs sujets qu'il abordera en ondes!

L'émission Véronique et les fantastiques est diffusée du lundi au jeudi dès 15 h 55 et ce, sur l'ensemble du réseau Rouge.