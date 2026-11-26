L'ambiance était survoltée sur le plateau des Enfants de la télé, ce mercredi, puisqu'on nous a replongés dans la nostalgie des années 90 en célébrant les 35 ans de la mythique série pour adolescents Watatatow. En 14 années d'existence, ce sont 683 comédiens qui ont contribué au succès de l'émission, qui comptent 1220 épisodes au total! Il serait donc juste de dire que : « c'est sharp à l'os! »

Pour l'occasion, André Robitaille et Mélanie Maynard ont reçu de nombreux comédien.ne.s, qui ont incarné des personnages marquants pour toute une génération : Ève et Paule Dussault-Bézaire (Les jumelles Fraser), Étienne de Passillé (Martin Goulet), François Chénier (François Clément), Zoé Latraverse (Annie Rioux) Katerine-Lune Rollet (Sophie Bonin-Jutras), Véronique Bannon (Martine Frigon), Fabien Dupuis (Chicoine), Élyse Aussant (Émilie Laurin), Marilyse Bourke (Maggie Malo), Sophie Cadieux (Vanessa Beauregard), Charles Lafortune (Guy Lebeau), Carole Chatel (Marie Couillard), André Lacoste (Jocelyn Turmel) et Hélène Grégoire (Ginette Laurin).

Durant la soirée, on nous a offert plusieurs retours dans le temps, dont un savoureux montage de scènes où les personnages s'embrassent, effets sonores à l'appui, ce qui en a fait rougir certains d'ailleurs (👋 Étienne de Passillé). On a également pu être témoins d'une scène choquante de violence conjugale où Chicoine bardasse sa copine Émilie de façon plutôt surprenante, ce qui a appuyé la réflexion de Carole Chatel à propos de l'impact de cette série, à l'époque.

« Ce qui était très beau de cette émission-là, c'est que c'était une émission où il n'y avait pas de tabou, on a parlé de tous les sujets et aussi, il n'y avait pas de jugement. On n'était pas beaucoup dans le politically correct à tout prix, et puis la censure. »

Donc, des personnages comme ça, c'est sûr qu'on les aimait, parce que c'était vrai.

Un moment que nous avons particulièrement apprécié, c'est lorsque les comédien.ne.s se sont questionné.e.s sur une scène particulière de l'émission, où Émilie accouchait de son bébé. On a eu besoin de l'intervention de quelques spectateurs et adeptes de l'émission pour obtenir une réponse sur la raison de la présence de Martin à l'hôpital, l'ami d'Émilie, plutôt que celle de Chicoine, le père de l'enfant.

« Bien, on était amis, là-dedans, pas mal... », a répondu d'abord Élyse, à quoi Étienne a ajouté: « Oui, oui, mais ça justifie pas le fait que je sois là! ». Ce qui a bien entendu provoqué un rire collectif dans le studio. Puis, Fabien a ajouté son grain de sel : « Je pense que c'est l'année ou je me suis poussé! »

C'est alors que quelqu'un dans l'assistance a révélé que le personnage était plutôt en prison lors de la naissance du poupon. « Oui! J'étais en prison! », s'est exclamé le comédien. Une seconde spectatrice a précisé autre chose ensuite : « C'est parce que les contractions à Émilie avaient commencé à l'école, elle était avec Martin et Charline, donc c'est eux qui l'ont amenée à l'hôpital! »

On a donc eu droit à beaucoup d'éclats de rire, mais aussi à quelques larmes, notamment lorsque l'on s'est remémoré le personnage de Michel Couillard et le magnifique acteur qui l'incarnait, Hugo St-Cyr, qui est malheureusement décédé d'un cancer des os, en 2015.

Toutes les personnes qui ont travaillé sur cette émission ont certainement marqué le paysage de la télévision au Québec et ce fut un bonheur de les voir être célébrées de cette façon.

Vous pouvez écouter l'épisode du 25 novembre des Enfants de la télé sur TOU.TV. Rappelons que l'émission est diffusée les mercredis 20 h sur ICI TÉLÉ.

Voyez une vidéo des coulisses de l'émission ci-bas.