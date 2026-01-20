Un placement de produit flagrant dans Les Armes

Le placement de produit est devenu monnaie courant dans nos séries. Il s'agit d'un moyen efficace pour les producteurs de commanditer leur projet.

Depuis quelques années, Indéfendable est le maître incontesté de cette pratique relativement nouvelle au Québec. Café Dépôt, pizza Salvatoré et Albi le géant sont placardés dans d'innombrables scènes de façon plus ou moins subtiles.

Le journaliste Hugo Dumas rapportait en 2024 que la compagnie de production Aetios avait décidé, elle, de ne pas faire de placement de produit dans STAT, mais visiblement, ceci ne s'appliquait pas à la série Les Armes de TVA.

Comme la production se déroule dans le milieu militaire, il serait peut-être mal venu d'associer l'armée à des marques de voitures ou des produits cosmétiques, mais dans l'émission de cette semaine, au tournant d'une scène, nous avons pu voir une publicité de St-Hubert affiché sur le babillard de la réception des bureaux de la police militaire. Impossible de le manquer puisqu'il n'y avait que cela à l'écran.

Voyez l'image au bas de l'article.

Il faut dire que nous avions remarqué l'affiche la semaine dernière aussi, mais cette fois, elle nous a été présentée de façon plus frontale.

Précisons que si nous pouvons sauver la télé simplement grâce au choix du rôtisseur, nous sommes tout ouïe. De plus, la série Les Armes ne nous bombarde pas de placements de produits, donc un petit poulet et des frites au tournant d'un mur, ce n'est pas gênant. Et dur de vous dire que cette publicité n'a pas fonctionné, puisqu'un désir viscéral de salade de choux crémeuse nous habite depuis.

On devra s'habituer à voir des logos et des objets identifiés à une entreprise dans nos séries et ce n'est pas si mal, si c'est fait avec modération et cohérence.

La série Les Armes est diffusée les lundis soirs à 20 h sur les ondes de TVA.