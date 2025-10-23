Un nouveau rôle de vilain pour Marc Beaupré de STAT au petit écran

La distribution de la nouvelle saga criminelle Prescott vient d'être dévoilée par illico+. On apprend ainsi que l'acteur Marc Beaupré, qui personnifie le chirurgien Steve Jolicoeur dans STAT, y interprètera un rôle de vilain.

La série raconte l'histoire d'une propriétaire de motel (Catherine Chabot) dans la petite ville de Prescott. Marquée par une relation amoureuse toxique, cette femme de cœur déterminée est déchirée entre son amour maternel et sa soif de justice. La tension montera soudainement lorsqu’elle découvrira un cadavre sur son terrain. Comme tout le monde semble suspect à Prescott, elle mènera elle-même l’enquête, épaulée par son fils (Lévi Doré) qui travaille au pénitencier de la ville.

Les soupçons pointeront rapidement vers ses ennemis jurés, soit son ex, que jouera justement Marc Beaupré, et le père de celui-ci, un magnat local à la tête de la cimenterie, interprété par Jean L'Italien.

Étienne Pilon, Marilyse Bourke, Léokim Beaumier-Lépine, Noah Parker, Blaise Tardif et Caroline Néron, qui partage l'écran avec Marc dans STAT, seront aussi de la distribution, tout comme Mario Saint-Amand, Aurélia Arandi-Longpré, Isabelle Miquelon, Philippe Vanasse Paquet, Johnny Cortes, Leila Thibeault Louchem et Denis Marchand.

Julien Hurteau (Alertes et Dernière Seconde) réalise le projet, écrit par Anie Pascale, qui a été épaulée de Sophie Fortier et Marie-Eve Bourassa.

Les 10 épisodes d’une heure seront disponibles en exclusivité sur illico+ en 2026.