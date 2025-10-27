Un nouveau rôle charismatique pour Sébastien Ricard à la télé

En plus d'être particulièrement divertissant dans Antigang cette saison, dans le rôle du criminel notoire Denys Marchand, le formidable comédien Sébastien Ricard apparaît dans une autre série coup de coeur cette saison. C'est un réel bonheur de le voir davantage dans notre petit écran!

En effet, celui-ci se retrouve dans l'intrigue de la cinquième et ultime saison de Doute raisonnable, dans laquelle il incarne un professeur d'université avec lequel Alice Martin-Sommer, jouée par Julie Perreault, interagira.

D'abord présenté comme un mentor pour Alice, nous découvrons rapidement que leur relation n'est pas que professionnelle. Ceci donne d'ailleurs lieu à une scène pour le moins effervescente entre les deux comédiens.

Bien qu'on le voit peu dans les cinq premiers épisodes, d'ores et déjà offert sur l'Extra d'ICI Tou.tv, on présume qu'il sera davantage présent dans les cinq suivants, qui seront offert dès ce jeudi en ligne.

Chose certaine, cette dernière saison n'a perdu aucun plume et s'avère absolument captivante! On vous en parle juste ici.

C'est à voir sur l'Extra d'ICI Tou.tv. La diffusion à Radio-Canada est par ailleurs prévue à compter de janvier.