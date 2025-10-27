Accueil
Séries et télé
Publicité
Télé

Un nouveau rôle charismatique pour Sébastien Ricard à la télé

En plus d'Antigang où il brille dans le rôle de Denys Marchand.

Image de l'article Un nouveau rôle charismatique pour Sébastien Ricard à la télé
Stéphanie Nolin
Par Stéphanie Nolin

En plus d'être particulièrement divertissant dans Antigang cette saison, dans le rôle du criminel notoire Denys Marchand, le formidable comédien Sébastien Ricard apparaît dans une autre série coup de coeur cette saison. C'est un réel bonheur de le voir davantage dans notre petit écran!

En effet, celui-ci se retrouve dans l'intrigue de la cinquième et ultime saison de Doute raisonnable, dans laquelle il incarne un professeur d'université avec lequel Alice Martin-Sommer, jouée par Julie Perreault, interagira.

D'abord présenté comme un mentor pour Alice, nous découvrons rapidement que leur relation n'est pas que professionnelle. Ceci donne d'ailleurs lieu à une scène pour le moins effervescente entre les deux comédiens.

Bien qu'on le voit peu dans les cinq premiers épisodes, d'ores et déjà offert sur l'Extra d'ICI Tou.tv, on présume qu'il sera davantage présent dans les cinq suivants, qui seront offert dès ce jeudi en ligne.

Chose certaine, cette dernière saison n'a perdu aucun plume et s'avère absolument captivante! On vous en parle juste ici.

C'est à voir sur l'Extra d'ICI Tou.tv. La diffusion à Radio-Canada est par ailleurs prévue à compter de janvier.

Informations complémentaires

Abonnez-vous à notre infolettre

Faites partie de notre liste d'envoi afin de recevoir vos actualités préférées directement dans votre boîte courriel à chaque jour.

Aimez-nous sur Facebook

Devenez « fan » de notre page afin de voir toutes les actualités dès qu'elles sont en ligne et pouvoir interagir avec nos milliers d'abonnés!
cinoche.com quijouequi.com bizzmedia.ca PAR
Suivez-nous! Facebook Twitter Instagram
Infolettre À propos de Showbizz.net Contactez-nous
Politique de confidentialité Conditions d'utilisation Gestion du consentement
Financé par le gouvernement du Canada
Représentation publicitaire par Fuel Digital Media
© 2025 BIZZ Média inc. Tous droits réservés.
Version: 2.24.1 - 35756b50