Un nouveau personnage mystérieux fait son arrivée dans Sorcières cette semaine

Ce mardi, les adeptes de Sorcières pourront assister à l'arrivée d'un nouveau personnage particulièrement énigmatique.

En effet, un extrait dévoilé sur les réseaux sociaux de l'émission nous permet de faire connaissance en primeur avec une jeune femme, qui débarque à Sainte-Piété avec un vent de mystère. Mais qui est-elle vraiment?

Pour le moment, avec l'extrait vidéo que l'on peut voir ci-dessous, la seule chose que l'on sait, c'est qu'elle aime les martinis avec une écorce de citron.

Il s'agit de la comédienne Marianne Fortier (voir sa photo ici) qui viendra apporter encore plus d'intrigue dans la série annuelle avec le personnage de Solène Villeneuve! Elle voudra plus tard faire une alliance avec Patrick Beauchamp, qui est propriétaire des terres où se trouve la commune.

Vous avez pu voir Marianne Fortier dans la série à succès Pour Sarah, et plus récemment dans IXE-13 et la course à l'uranium.

Le synopsis de l'épisode de cette semaine va comme suit : La police perquisitionne la commune et fait d'importantes découvertes. Martin est fasciné par le passé de Joe, qui ose un rapprochement. Agnès reçoit un appel mystérieux qui la chamboule. Beth et Phil se préparent pour le retour à la maison d'Alistair. Une jeune entrepreneure du nom de Solène Villeneuve fait son arrivée à Sainte-Piété. Marie-Ève reçoit une proposition émouvante de la part de Luc. Gaétane est hospitalisée d'urgence.

Que viendra faire cette jeune entrepreneure au village? Les théories des fans sur les réseaux sociaux la relient au passé de la commune. Pourrait-elle être une enfant d'un des membres de la commune?

Il faudra être à l'écoute pour le savoir, ce mardi à 20 h sur les ondes de TVA.

Rappelons que nous donnions récemment un coup de chapeau au comédien Maxime Genois, qui nous en a fait voir de toutes les couleurs dans Sorcières.