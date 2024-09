Coup de chapeau à Maxime Genois dans Sorcières

Faites-vous partie de ceux et celles qui regardent assidument la série annuelle Sorcières? Depuis maintenant plus d'un an, les auteurs Germain Larochelle et Marie-Josée Ouellet nous captivent avec une intrigue touffue construite autour des activités mystérieuses d'une commune.

Depuis le début de la deuxième saison, les téléspectateurs ont droit à une prise d'otage captivante, alors que le facteur Fred Simard séquestre la femme pour laquelle il a une obsession, Marie-Ève, et le bébé retrouvé abandonné aux chutes de Sainte-Piété. De quoi se faire du mauvais sang... C'est le moins qu'on puisse dire!

Cette intrigue semble avoir atteint une finalité ce mardi, alors qu'une intervention musclée de la police de Sainte-Piété, pistée par la découverte d'un pyjama de bébé lancé à la rivière, a permis de mettre fin à ce kidnapping. L'issue n'est toutefois pas sans conséquences. Le kidnappeur et la victime ont tous les deux été touchés par balle... Survivront-ils à leurs blessures? Rien n'est moins sûr... Le lieutenant Mario Bastarache (Denis Marchand) semble aussi avoir vécu un traumatisme pendant le drame.

C'est dans ce contexte que nous souhaitons offrir un coup de chapeau au comédien Maxime Genois (voir sa photo ici), qui a incarné de manière intense et brillante Fred Simard. Dans son jeu nuancé, on pouvait sentir autant l'affection de cet homme pour sa victime que sa folie qui lui permettait de croire en une vie de famille isolée de tous. Certaines scènes n'ont pas dû être faciles à tourner pour le comédien, lui qui devait se montrer dans tous ses états alors que la police encerclait tranquillement le chalet dans lequel il se terrait.

Nous avons été nombreux à grincer des dents en le voyant crier à Clovis de « fermer sa yeule », un bébé de 18 mois joué par Jacob Langlois. Pas de doute que la production s'est assuré que l'enfant était traité aux petits oignons sur ce plateau, mais le résultat était particulièrement inquiétant. Dans ce contexte, Maxime Genois a tout donné, nous servant quelques sueurs froides au passage. Bien sûr, il a trouvé en la comédienne Marie-Claude Guérin la parfaite contrepartie, alors que celle-ci a joué les victimes avec beaucoup d'authenticité. (Le texte se poursuit plus bas.)